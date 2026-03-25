کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در پاسخ به پرسش یین دانکن اسمیت، نماینده پارلمان این کشور درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا، گفت: «این اختیارات در بریتانیا برای یک سازمان دولتی طراحی نشده است اما همچنان این موضوع را بررسی می‌کنیم.»

یین دانکن، نماینده محافظه‌کار پارلمان گفت سپاه پاسداران در سطح جهانی و همین‌طور در بریتانیا مسئول افزایش یهودستیزی، تحریک حملات افراطی اسلام‌گرا، و هم‌زمان حمله به ایرانیان مخالف و شهروندان بریتانیایی هستند، و همچنین در دامن زدن به انواع راهپیمایی‌های نفرت‌پراکنی نقش دارد.

دانکن افزود: «کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کانادا، بحرین و عربستان سعودی همگی سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده‌اند، پس چرا دولت بریتانیا چنین نمی‌کند؟ حزب کارگر باید پنهان شدن پشت روندهای اداری را متوقف کند.»