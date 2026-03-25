فرزند پزشکیان: ذخیره موشکی جمهوری اسلامی برای ماهها جنگ کفایت میکند
یوسف پزشکیان، فرزند مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «آنقدر موشک داریم که میتوانیم ماهها بجنگیم.»
یوسف پزشکیان، فرزند مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «آنقدر موشک داریم که میتوانیم ماهها بجنگیم.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ گفت رییسجمهوری ایالات متحده در بیان مواضع خود «تعادل ندارد».
او تهدید کرد «دشمن» هر اقدامی انجام دهد، آماده «پاسخ متقابل» هستیم.
اختلافها در کنگره آمریکا پس از درخواست پنتاگون برای موافقت با اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی بهمنظور ادامه جنگ با جمهوری اسلامی تشدید شده است.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر داد صدای انفجار ساعت پنج بامداد چهارشنبه پنجم فروردین در حوالی شهر اندیمشک شنیده شد.
ساعت ۵:۳۰ بامداد چهارشنبه نیز صدای جنگنده و شلیک موشک در چابهار به گوش رسید.
چندین نقطه در نوشهر در بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفت و یک ساختمان نیز در شرق تهران، ساعت ۲:۱۲ بامداد چهارشنبه، هدف حمله بود.
بر اساس پیام یک مخاطب، از یک سایت موشکی در لارستان استان فارس ساعت یک بامداد چهارشنبه سه موشک به سمت غرب یا جنوبغربی شلیک شد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد بامداد چهارشنبه، طی یک ساعت ۳۰ راکت از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک زن ۲۷ ساله اسرائیلی در حمله راکتی حزبالله به شمال این کشور کشته شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی به دولت ترامپ اطلاع دادهاند که برای مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.
از جمله این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری است.
لغو کامل تحریمها، توقف حملات اسرائیل به حزبالله و ارائه تضمین برای عدم ازسرگیری جنگ، از دیگر مطالبات تهران هستند.