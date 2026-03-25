رویترز به نقل از مقامات انرژی عراق اعلام کرد که در صورت ادامه اختلال در تنگه هرمز، احتمال کاهش بیشتر تولید نفت وجود دارد.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، برخی شهروندان با خرید بستههای ارتباطی همراه اول یا کارتهای تلفن، امکان تماس با خانوادههای خود در خارج از ایران را پیدا کردند.
بر اساس این اطلاعات، قیمت این بستهها بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در کرج و در محدوده حصارک، انتهای بلوار خوارزمی، حضور خودروهای پلاکشخصی و نیروهای لباسشخصی گزارش شده و نزدیک بیمارستان کوثر ایست بازرسی برقرار است و خودروها را بازرسی میکنند.
همچنین در مسیر فرخشهر به اصفهان در استان چهارمحال و بختیاری یک تونل مسدود شده و داخل آن پهپاد و لانچر مستقر است و در برخی روزها صدای شلیک شنیده میشود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی که چهارشنبه پنجم فروردین در ژنو برگزار شد، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد.
در این نشست، قطعنامه پیشنهادی درباره پیامدهای حقوق بشری حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به تصویب رسید.
در این قطعنامه، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس محکوم شده و از تهران خواسته شده است غرامت کامل و سریع به همه قربانیان این حملات پرداخت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین در این قطعنامه اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز را محکوم کرد.
وبسایت نتبلاکس اعلام کرد قطعی گسترده اینترنت در ایران پس از عبور از مرز ۶۰۰ ساعت، وارد بیستوششمین روز خود شده است. این نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت افزود این وضعیت همچنان ادامه دارد.
به گفته نتبلاکس، این اختلال گسترده شهروندان را از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم کرده و ارتباط آنان با منابع خارجی را محدود ساخته است.
نتبلاکس تاکید کرد تداوم این قطعی، حق دسترسی به اطلاعات را بهویژه در شرایط جنگ محدود میکند. این نهاد جزئیات بیشتری درباره علت یا زمان احتمالی پایان این وضعیت ارائه نکرد.
یک مقام ارشد ایالات متحده اعلام کرد نیروی دریایی این کشور در تلاش است روند بازگشت دو کشتی مجهز به سامانه مینروبی به خلیج فارس را تسریع کند.
این کشتیها هماکنون برای انجام تعمیرات در سنگاپور قرار دارند.