عراق: اجازه نمیدهیم از خاک ما برای حمله به همپیمانهای ما استفاده شود
مشاور نخستوزیر عراق به شبکه العربیه اعلام کرد، عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همپیمان استفاده شود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده در دستیابی به اهداف جنگی خود، از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت در ایران، ناکام مانده است.
او با اشاره به اینکه «آمریکا در اهداف جنگی خود از جمله پیروزی سریع و تغییر حکومت شکست خورده» گفت: «پیام من به کشورهای همسایه این است که از آمریکا فاصله بگیرند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود که تهران به جهان نشان داد «هیچ کشوری نمیتواند امنیت آن را تهدید کند».
او گفت: «به دنیا نشان دادیم کسی نمیتواند با جمهوری اسلامی سر به سر بگذارد؛ با منافع ما بازی کردن تبعات سنگینی دارد. دشمن باید درسی بگیرد که دیگر هوس حمله نکند و خسارات مردم پرداخت شود. تنگه هرمز فقط به روی کشتیهای دشمن بسته است»
عراقچی تاکید کرد: «منافع آمریکاییها را هرجا که پیدا بکنیم مورد حمله قرار خواهیم داد؛ هر کسی که در این حمله شراکت بکند، از نظر ما یک هدف مشروع به حساب میآید.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد دیدار او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، که پیشتر به دلیل عملیات نظامی آمریکا در ایران به تعویق افتاده بود، برای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن دوباره برنامهریزی شده است.
ترامپ افزود او و ملانیا ترامپ در تاریخ دیگری در سال جاری میزبان شی جینپینگ و همسرش، مادام پنگ، در واشینگتن دیسی خواهند بود.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، نمایندگان دو کشور در حال نهایی کردن مقدمات این دیدارها هستند.
ترامپ این نشست را «بسیار مهم و سرنوشتساز» توصیف کرد و گفت مشتاق دیدار با همتای چینی خود است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تعمیق درگیریهای درونی در رهبری جدید جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارشها، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانهای از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت تلقی میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این جابهجایی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، انجام شده و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، در تحمیل آن نقش داشته است.
به گفته این منابع، این اقدام به معنای کاهش نقش دولت در تصمیمگیریهای کلان امنیتی ارزیابی میشود و نشاندهنده افزایش نقش نظامیان در نهادهای حساس سیاستگذاری در شرایط بحرانهای منطقهای است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حملات چهارشنبه پنجم فروردین را به مواضع حکومت در یکی از مناطق استان لرستان نشان میدهد.
یک شهروند میگوید: «لرستان را دارند شدید میزنند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، درباره نقش آمریکا در انتخاب رهبری آینده ایران گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است ایالات متحده خواهان فردی در مقام رهبری حکومت ایران است که «مساعدتر» و مایل به همکاری با آمریکا باشد.
او افزود چنین فردی نباید شعار «مرگ بر آمریکا» سر دهد و این موارد را «منطقی و به نفع ایالات متحده و متحدانش» توصیف کرد.
لیویت درباره پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم گفت: «آیا واقعا این رهبر جدید ادعایی دیده یا بهطور قانونی شنیده شده است؟ تغییراتی در رهبری رخ داده است. تغییراتی در رهبری رژیم صورت گرفته که همان چیزی است که رییسجمهور گفته بود.»