پسکوف: مسکو در جریان پیشنهاد ۱۵ بندی واشینگتن به تهران نیست
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد مسکو هیچگونه اطلاعاتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا برای برقراری آتشبس دریافت نکرده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، در نخستین غروب پس از سال نو در آستانه اشرفیه، مردم و خانواده جاویدنام عارف میرموسوی دهشالی، یاد او را گرامی داشتند.
مادر او در این مراسم فریاد زد: «زخمهایت خوب شد، پسرم؟»
خواهر این جاویدنام کبوتری را به سوی آسمان پرواز داد و مردم شعار «قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان» سردادند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در ایکس نوشت: «ما بهدقت تمامی تحرکات آمریکا در منطقه، بهویژه جابهجایی نیروها را زیر نظر داریم.»
او افزود: «اراده ما برای دفاع از سرزمینمان را آزمایش نکنید.»
نماینده چین در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات به ایران را نقض حقوق بشر خواند.
او افزود کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی این مناقشه را به وجود آورد و به درگیر شدن کشورهای منطقه انجامید.
او همچنین تاکید کرد تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای خلیج فارس و اردن باید محترم شمرده شود.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از آمادگی این کشور برای میزبانی از مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ماموران جمهوری اسلامی در شهرک چیتگر تهران، پنجره واحدهایی را که از آنها شعارهای ضدحکومتی شنیده میشد، نشانه رفته و به سوی شهروندان معترض تیراندازی کردهاند.
همزمان در محوطه این شهرک، تجمع طرفداران حکومت با پشتیبانی نیروهای امنیتی در حال برگزاری بود.