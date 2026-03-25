بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، در نخستین غروب پس از سال نو در آستانه اشرفیه، مردم و خانواده جاویدنام عارف میرموسوی دهشالی، یاد او را گرامی داشتند.

مادر او در این مراسم فریاد زد: «زخم‌هایت خوب شد، پسرم؟»

خواهر این جاویدنام کبوتری را به سوی آسمان پرواز داد و مردم شعار «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سردادند.







