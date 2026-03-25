انفجار و فعالیت پدافند در مشهد
رسانههای ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در مشهد خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، صدای شلیک پدافند نیز در برخی نقاط این شهر شنیده شده و فعالیت سامانههای پدافندی ادامه داشته است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تعمیق درگیریهای درونی در رهبری جدید جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارشها، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانهای از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت تلقی میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این جابهجایی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، انجام شده و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، در تحمیل آن نقش داشته است.
به گفته این منابع، این اقدام به معنای کاهش نقش دولت در تصمیمگیریهای کلان امنیتی ارزیابی میشود و نشاندهنده افزایش نقش نظامیان در نهادهای حساس سیاستگذاری در شرایط بحرانهای منطقهای است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حملات چهارشنبه پنجم فروردین را به مواضع حکومت در یکی از مناطق استان لرستان نشان میدهد.
یک شهروند میگوید: «لرستان را دارند شدید میزنند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، درباره نقش آمریکا در انتخاب رهبری آینده ایران گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است ایالات متحده خواهان فردی در مقام رهبری حکومت ایران است که «مساعدتر» و مایل به همکاری با آمریکا باشد.
او افزود چنین فردی نباید شعار «مرگ بر آمریکا» سر دهد و این موارد را «منطقی و به نفع ایالات متحده و متحدانش» توصیف کرد.
لیویت درباره پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم گفت: «آیا واقعا این رهبر جدید ادعایی دیده یا بهطور قانونی شنیده شده است؟ تغییراتی در رهبری رخ داده است. تغییراتی در رهبری رژیم صورت گرفته که همان چیزی است که رییسجمهور گفته بود.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد تا زمانی که واشینگتن بهطور مستقیم درباره زمان مذاکرات اطلاعرسانی نکرده است، رسانهها نباید درباره هرگونه گفتوگوی احتمالی در آخر هفته گزارش منتشر کنند.
او درباره جدول زمانبندی عبور تانکرهای نفت و گاز از تنگه هرمز گفت در حال حاضر زمان مشخصی اعلام نمیشود، اما این موضوع از سوی دولت آمریکا با سرعت پیگیری میشود.
لیویت در پاسخ به پرسشی درباره لبنان و آوارگی دستکم یک میلیون نفر گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با سرعت در حال اقدام برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی در خاورمیانه، از جمله تضعیف نیروهای نیابتی آن مانند حزبالله، است و این روند در هفته جاری و دو هفته آینده ادامه خواهد یافت.
او همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرد واشینگتن وارد جزئیات این گفتوگوهای «بسیار حساس» نخواهد شد و رییسجمهوری آمریکا به دیپلماتهای خود آزادی عمل داده است تا این مذاکرات را بدون طرح در رسانهها پیش ببرند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد مردان و زنانی که در خاورمیانه برای آمریکا خدمت میکنند طی ۴۷ سال گذشته از سوی آنچه «رژیم تروریستی ایران» خواند، تهدید، کشته و معلول شدهاند.
او گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «نهایت شجاعت» را به خرج داد و اقدامی انجام داد که برای امنیت ملی و داخلی آمریکا ضروری بود.
لیویت همچنین گفت مذاکرات همچنان ادامه دارد و به گفته ترامپ، این گفتوگوها سازنده بوده است.
با این حال، او درباره گزارشهای منتشرشده درباره یک برنامه ۱۵ بندی در رسانهها اظهار نظر کرد و از خبرنگاران خواست درباره طرحهای فرضی که از منابع ناشناس منتشر میشوند، گزارش ندهند.
سخنگوی کاخ سفید افزود کاخ سفید هرگز چنین برنامه کاملی را تایید نکرده و برخی بخشهای منتشرشده دقیق نبوده است.
او تاکید کرد جزئیات مبادلات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال حاضر اعلام نخواهد شد.