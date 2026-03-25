گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تعمیق درگیری‌های درونی در رهبری جدید جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش‌ها، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانه‌ای از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت تلقی می‌شود.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند این جابه‌جایی با وجود مخالفت برخی مقام‌های ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، انجام شده و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، در تحمیل آن نقش داشته است.

به گفته این منابع، این اقدام به معنای کاهش نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی ارزیابی می‌شود و نشان‌دهنده افزایش نقش نظامیان در نهادهای حساس سیاست‌گذاری در شرایط بحران‌های منطقه‌ای است.