شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ با سوءاستفاده از شرایط موجود، قیمت‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، کانفیگ با رقم‌هایی متفاوت و حتی هر گیگابایت دو میلیون تومان عرضه می‌شود و حتی در برخی موارد، این خدمات پس از خرید نیز به‌درستی کار نمی‌کند.

هزینه خرید برخی کانفیگ‌ها به چندین برابر قبل از آغاز جنگ گذشته رسیده است.

شهروندی در همین زمینه گفت در شرایط فعلی، فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ هر گیگابایت را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.

شهروندی دیگر از رقم «۳۰ میلیون برای ۳ ماه» خبر داد.

مخاطبی نوشت حتی با پرداخت این ارقام سنگین هم تضمینی برای اینکه کانفیگ‌ها دو روز بعد از خریداری هم کار کنند، وجود ندارد.

شهروندی با اشاره به این هزینه‌ها تاکید کرد: «خیلی‌ها توان خرید ندارند و در تاریکی مانده‌اند.»

کلاهبرداری، دشواری اتصال و کاهش شدید کیفیت اینترنت

در کنار افزایش قیمت‌ها، کاربران از گسترش کلاهبرداری در بازار فروش کانفیگ نیز خبر دادند.

به گفته برخی شهروندان، فروشندگان با استفاده از اکانت‌های جعلی و کانال‌هایی با تعداد عضو بالا، اقدام به تبلیغ خدمات می‌کنند اما پس از دریافت وجه، دسترسی غیرفعال ارائه می‌دهند یا پشتیبانی را قطع می‌کنند.

یک شهروند در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «ابتدا نسخه تست کانفیگ بهم دادند اما بعد از پرداخت اتصال قطع شد.»

شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «آن‌چنان کلاهبرداری می‌کنند و پول می‌گیرند و متصل نمی‌شویم که حد ندارد.»

برخی شهروندان نسبت به فعالیت کانال‌هایی که خدمات رایگان تبلیغ می‌کنند هشدار دادند.

مخاطبی در همین زمینه نوشت: «در پیام‌رسان‌های داخلی مثل روبیکا کانال به اسم کانفیگ رایگان زده‌اند. از این‌ها استفاده نکنید، هدفشان شناسایی هویت کاربران است.»

برخی شهروندان در پیام‌های خود اشاره کردند حتی در صورت خرید کانفیگ، اتصال پایدار به اینترنت همچنان دشوار است و کیفیت خدمات به شدت کاهش یافته است.

شهروندی نوشت: «اینترنت را آن‌چنان بد قطع کردند که با ۲ ساعت تلاش و تست کانفیگ فقط می‌شود نیم ساعت وصل شد.»

مخاطبی دیگر اشاره کرد سرعت نت آن‌چنان پایین است که فقط می‌توان پیام متنی ارسال کرد.

بر اساس برخی پیام‌ها، اتصال در ساعات خاصی از شب کمی آسان‌تر می‌شود.

به گفته یک شهروند، از ساعت یک و نیم بامداد به بعداد، وصل شدن به ابزارهای دور زدن فیلترینگ به نسبت راحت‌تر است.

هزینه تماس با خارج از کشور و محدودیت ارتباطی

در کنار مشکلات اینترنت، برخی کاربران از افزایش هزینه تماس با خارج از کشور نیز خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی شهروندان برای برقراری تماس با خانواده‌های خود در خارج از ایران از بسته‌های ارتباطی همراه اول یا کارت‌های تلفن استفاده می‌کنند.

قیمت این بسته‌ها از یک میلیون تا پنج میلیون تومان گزارش شده است.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «بسته‌های رومینگ همراه اول ۶۰ دقیقه برای اروپا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای آمریکا حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»

برخی مخاطبان علاوه بر مشکلات فنی و هزینه‌های بالا، نسبت به امنیت اطلاعات شخصی خود نیز ابراز نگرانی کردند.

شهروندی در همین زمینه، به احتمال درز اطلاعات مکانی و شخصی کاربران در استفاده از اپلیکیشن‌های ایرانی اشاره کرد.

شهروند دیگری نیز وضعیت کلی ارتباطات را چنین توصیف کرد: «همه راه‌های ارتباطی شامل اینترنت، کانفیگ‌ها، شبکه‌های ماهواره بسته شده‌اند. یک ملت را به گروگان گرفته‌اند.»