برخاستن دود انفجار از حوالی تاسیسات نظامی شیراز
در پی انتشار گزارشهایی از حمله به پادگانهای «امام علی» و «امام جواد» سپاه پاسداران در شیراز، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده برخاستن دود ناشی از انفجار در محدوده اماکن نظامی این شهر است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از آمادگی این کشور برای میزبانی از مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ماموران جمهوری اسلامی در شهرک چیتگر تهران، پنجره واحدهایی را که از آنها شعارهای ضدحکومتی شنیده میشد، نشانه رفته و به سوی شهروندان معترض تیراندازی کردهاند.
همزمان در محوطه این شهرک، تجمع طرفداران حکومت با پشتیبانی نیروهای امنیتی در حال برگزاری بود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران میتواند کشورها در سراسر جهان را بهطور بیسابقهای درگیر کند.
او از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به جنگ از همه ظرفیتهای خود استفاده کنند.
این نشست به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس در ژنو برگزار شد.
نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف کشورهای آسهآن، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.
نماینده سوئد نیز خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.
او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.
نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کرد.
او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرفهای درگیر تاکید کرد.
نماینده اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.