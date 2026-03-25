وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب این کشور در ساعات پایانی سهشنبه چهارم فروردین به کشته شدن ۹ نفر انجامید و دهها زخمی بر جای گذاشت.
به نقل از این وزارتخانه، حمله به استان نبطیه سه کشته و ۱۸ زخمی بر جای گذاشت؛ در اثر حمله به استان صیدا ۶ نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند و در استان صور نیز ۲۹ نفر زخمی شدند.
به گفته این وزارتخانه، از ۱۱ اسفند تا کنون، حملات اسرائیل به لبنان به کشته شدن دستکم ۱,۰۷۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۲,۹۵۰ نفر انجامید.
سنای آمریکا تازهترین تلاشها به رهبری دموکراتها برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، در قبال جمهوری اسلامی را رد کرد . هدف این طرح ملزم کردن ترامپ به دریافت مجوز از کنگره برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در آینده بود.
۴۷ نفر از سناتورها با این طرح موافق بودند و به آن رای مثبت دادند، از سوی دیگر ۵۳ نماینده با آن مخالفت کردند.
همه جمهوریخواهان سنا، به جز رند پال، نماینده ایالت کنتاکی، از مخالفان این طرح بودند. در مقابل، تنها دموکراتی که با این طرح مخالفت کرد، جان فترمن بود؛ باقی دموکراتها موافق این طرح و کاهش اختیارات ترامپ بودند.
از حدود یک ماه پیش دموکراتها چندین طرح در چارچوب «اختیارات جنگی» ارائه کردهاند. این سومین بار از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است که جمهوریخواهان سنا مانعی در مسیر تلاش دموکراتها برای به چالش کشیدن اختیارات ترامپ بودند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار و عبور جنگندهها در شهرهای نظرآباد، چمستان، قزوین و بوشهر در خلال ۲ تا ۲:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه پنج فروردین خبر میدهند.
پیام شهروندی از نظرآباد، شهری در استان البرز و در نزدیکی ساوجبلاغ از شنیده شدن صدای دستکم سه انفجار و پرواز جنگندهها بر فراز شهر حکایت دارد.
پیام دیگری از چمستان در استان مازندران نیز نوشته است که حدود ساعت ۲:۲۵ دقیقه بامداد صدای انفجارهای شدیدی در این شهر به گوش رسیده است.
چندین شهروند از شهر قزوین و شهر الوند در همین استان گزارش دادند که حوالی ۲:۳۰ بامداد دستکم دو انفجار به لرزش شدید منجر شد.
شهروندان بوشهر نیز برای ایراناینترنشنال نوشتهاند که انفجاری شدید در این شهر پنجرهها را لرزاند.
گزارش های شاهدان عینی و پیام مخاطبان حاکی از آن است که سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه پنجم فروردین دست کم در ۱۲ استان ایران از اردبیل گرفته تا خراسان رضوی و هرمزگان، صدای انفجار ناشی از حملات هوایی شنیده شد.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی و پیامهای شاهدان عینی بامداد چهارشنبه صدای انفجار در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب و محله نظام آباد شنیده شد. بر اساس پیام مخاطبان نیز ساعت ۲:۱۱ بامداد چهارشنبه پنجم فروردین در منطقه ولنجک شنیده شد. همزمان، یکی دیگر از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در غرب تهران خبر داد.
در اطراف تهران نیز بامداد چهارشنبه صداهای انفجار و بمباران شدید در گرمدره در استان البرز شنیده شد. شدت این انفجار در وردآورد در غرب تهران نیز احساس شد. سه انفجار مهیب هم در شهر جدید هشتگرد ساعت ۲:۱۰ بامداد چهارشنبه رخ داد.
به گفته مخاطبان ایران اینترنشنال، بامداد چهارشنبه شهرهای صنعتی البرز و لیا در قزوین در فاصله چند دقیقه هدف بمباران قرار گرفتند. ساعت ۲:۲۰ بامداد چهارشنبه در الوند صدای دو تا سه انفجار همراه با لرزش شدید گزارش شد. اندکی بعد، صدای انفجار مهیب در شهر قزوین شنیده شد.
به گفته مخاطبان، شامگاه سهشنبه صدای چند انفجار در مسجدسلیمان استان خوزستان شنیده شد. همچنین صدای چند انفجار سهشنبه شب در شهرهای سربندر و خرمشهر در استان خوزستان شنیده شد.
استان بوشهر هم مورد حمله قرار گرفت. شامگاه سهشنبه در برازجان صدای دو انفجار شنیده شد و یک ایست بازرسی در تنگک بوشهر در مسیر عالیشهر هدف حمله قرار گرفت. صدای انفجار ساعت ۰۲:۲۷ بامداد چهارشنبه در بوشهر شنیده شد.
در استان هرمزگان، مخاطبان از شنیده شدن صدای سه انفجار در سهشنبه شب در بندر جاسک خبر داده و گفتند که یک هدف وابسته به نیروی دریایی سپاه مورد حمله قرار گرفت.ساختمان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در بندر عباس سهشنبه شب هدف قرار گرفت. در اولین ساعت بامداد چهارشنبه بندر کرگان در میناب هدف قرار گرفت.
صدای انفجار سه شنبه شب در اردبیل شنیده شد. شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در چمستان مازندران هم خبر دادند. تربت حیدریه در خراسان رضوی برای اولین بار هدف قرار گرفت. شهرهای شیراز، اصفهان و یزد هم بامداد چهارشنبه هدف قرار گرفتند. صدای انفجار در یزد بسیار مهیب بود.
سیانان به نقل از دو منبع منطقهای اعلام کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت آمریکا اطلاع دادهاند تمایلی به از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ندارند و ترجیح میدهند با جیدی ونس، معاون رییسجمهور، وارد گفتوگو شوند.
به گفته منابع، اینطور تلقی میشود که ونس در قیاس با ویتکاف، کوشنر و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، همدلی بیشتری با پایان دادن به جنگ دارد.
این منابع گفتهاند که احتمالا مقامهای حکومت ایران چارهای جز تعامل با هر فردی که دولت ترامپ برای مذاکره اعزام کند، نخواهند داشت.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به سیانان گفت که این تصمیم بر عهده ترامپ است که چه کسی از سوی آمریکا مذاکره کند.
در حال حاضر، احتمال برگزاری دیدار میان آمریکا و ایران در اواخر همین هفته در اسلامآباد همچنان وجود دارد اما به گزارش سیانان حتی کسانی که از برگزاری آن حمایت میکنند نیز نسبت به تحقق واقعی آن تردید دارند.