بر اساس پیام‌های دریافتی از مخاطبان، در چهارراه سرو به سمت بهرود، چندین روز است نیروهایی با وانت و تیربار به‌صورت گسترده اما پراکنده مستقر شده‌اند.

در پیامی دیگر، یک مخاطب گزارش داد در محدوده میدان کاج تهران به سمت میدان شهرداری، نیروهای نظامی با استفاده از چراغ‌قوه خودروها را بازرسی کرده‌اند.

مخاطب دیگری نیز گفت در خروجی کوچصفهان به سمت رشت، طی چند روز اخیر ایست بازرسی با حضور حدود ۱۵ نیرو مستقر شده که باعث ترافیک حدود پنج کیلومتری شده است.