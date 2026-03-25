عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اردن حملات تهران را محکوم کردند
عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اردن در بیانیهای مشترک حملات «گستاخانه» جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
منابع امنیتی عراقی اعلام کردند گروه «سرایا اولیاء الدم» که حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در داخل و خارج عراق انجام میدهد، با «کتائب سیدالشهدا» به رهبری ابو آلاء الولائی مرتبط است و در برخی عملیاتها با «کتائب حزبالله» همکاری میکند.
روزنامه العربی الجدید به نقل از این منابع گزارش داد «سرایا اولیاء الدم» یک نیروی نخبه ایدئولوژیک است که به ولایت فقیه باور دارد.
سرایا اولیاء الدم در بیانیهای اعلام کرد در ۲۲ روز جنگ جاری، ۱۳۶ حمله علیه منافع آمریکا در بغداد، اقلیم کردستان، کویت، عربستان، اردن و سوریه انجام داده است.
این گروه گفت در این حملات از موشک و پهپاد استفاده کرده است.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید نگرانیهای اسرائیل درباره مذاکرات احتمالی ریشه در تجربههای تاریخی دارد.
به گفته او، غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این تردیدها را تشدید کرده است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه ایکس اعلام کرد در نشستی با سفرای خارجی مقیم اسرائیل از کشورها خواسته است، مشابه اقدام لبنان، سفیران جمهوری اسلامی را اخراج کنند.
او در ادامه با اشاره به حمله به پایگاه دیهگو گارسیا گفت این حمله نشان میدهد جمهوری اسلامی بارها درباره برد موشکهای خود دروغ گفته است.
وزیر خارجه اسرائیل افزود این موشکها اکنون نهتنها اسرائیل و منطقه، بلکه کل اروپا را نیز تهدید میکنند.
دیدهبان ایران گزارش داد در روزهای اخیر پویشی با عنوان «پویش بینالمللی جایزه ترور ترامپ» در ایران راهاندازی شده که با ارسال پیامک از شهروندان دعوت میکند به آن بپیوندند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت مرتبط با این پویش، تاکنون ۲۹۰ هزار نفر حمایت خود را اعلام کردهاند و مجموع مبالغ اعلامی به ۲۵ میلیون دلار رسیده است.
با این حال، در توضیحات این سایت تاکید شده این مبالغ از افراد دریافت نشده و صرفا جمع ارقام اعلامی حامیان است.
در بیانیه منتشرشده در این سایت آمده است: «با توجه به صدور فتوای جهاد مراجع عظام تقلید در جواب ترور رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران شهید سیدعلی خامنهای و مردم مظلوم ایران، کارزار ترامپ را بکش با هدف تامین هزینه جایزه برای پاداش قاتل دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا ایجاد شده است.»
در ادامه این بیانیه از مخاطبان خواسته شده با ثبت اطلاعات خود به این پویش بپیوندند.
پیامها و تصاویر دریافتی ایراناینترنشنال نشان میدهد که پیامهایی با محتوای دعوت به این پویش به بسیاری از شهروندان ارسال شدهاست.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، در چهارراه سرو به سمت بهرود، چندین روز است نیروهایی با وانت و تیربار بهصورت گسترده اما پراکنده مستقر شدهاند.
در پیامی دیگر، یک مخاطب گزارش داد در محدوده میدان کاج تهران به سمت میدان شهرداری، نیروهای نظامی با استفاده از چراغقوه خودروها را بازرسی کردهاند.
مخاطب دیگری نیز گفت در خروجی کوچصفهان به سمت رشت، طی چند روز اخیر ایست بازرسی با حضور حدود ۱۵ نیرو مستقر شده که باعث ترافیک حدود پنج کیلومتری شده است.