شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی که چهارشنبه پنجم فروردین در ژنو برگزار شد، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد.

در این نشست، قطعنامه پیشنهادی درباره پیامدهای حقوق بشری حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به تصویب رسید.

در این قطعنامه، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس محکوم شده و از تهران خواسته شده است غرامت کامل و سریع به همه قربانیان این حملات پرداخت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین در این قطعنامه اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز را محکوم کرد.