دبیرکل حزبالله: ما برای ادامه نبرد بدون محدودیت با اسرائیل آمادهایم
نعیم قاسم، دبیر کل حزبالله، گفت که مذاکره لبنان با اسرائیل زیر آتش، چیزی جز تسلیم تحمیلی نیست.
او افزود که نیروهای این گروه برای ادامه نبرد بدون محدودیت آماده هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی که چهارشنبه پنجم فروردین در ژنو برگزار شد، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد.
در این نشست، قطعنامه پیشنهادی درباره پیامدهای حقوق بشری حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به تصویب رسید.
در این قطعنامه، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس محکوم شده و از تهران خواسته شده است غرامت کامل و سریع به همه قربانیان این حملات پرداخت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین در این قطعنامه اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز را محکوم کرد.
وبسایت نتبلاکس اعلام کرد قطعی گسترده اینترنت در ایران پس از عبور از مرز ۶۰۰ ساعت، وارد بیستوششمین روز خود شده است. این نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت افزود این وضعیت همچنان ادامه دارد.
به گفته نتبلاکس، این اختلال گسترده شهروندان را از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم کرده و ارتباط آنان با منابع خارجی را محدود ساخته است.
نتبلاکس تاکید کرد تداوم این قطعی، حق دسترسی به اطلاعات را بهویژه در شرایط جنگ محدود میکند. این نهاد جزئیات بیشتری درباره علت یا زمان احتمالی پایان این وضعیت ارائه نکرد.
یک مقام ارشد ایالات متحده اعلام کرد نیروی دریایی این کشور در تلاش است روند بازگشت دو کشتی مجهز به سامانه مینروبی به خلیج فارس را تسریع کند.
این کشتیها هماکنون برای انجام تعمیرات در سنگاپور قرار دارند.
ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد بررسی قطعات موشک سقوطکرده در خاک این کشور نشان میدهد این پرتابه از نوع بالستیک هدایتشونده «قدر-۱۱۰» و ساخت ایران است.
بر اساس این بیانیه، طول این موشک حدود ۱۶ متر و برد آن حدود دو هزار کیلومتر بوده و «دارای چندین موشک کوچکتر است».
در ادامه بیانیه آمده است: «این موشک در ارتفاع بالا منفجر شده که نشان میدهد هدف آن خارج از خاک لبنان بوده است. علت انفجار نیز یا نقص فنی بوده یا برخورد یک موشک رهگیر.»
ارتش لبنان افزود به تحقیقات خود برای روشن شدن جزییات این حادثه ادامه میدهد.
در پی تشدید حملات هوایی به مواضع نیروهای حشدالشعبی، شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، و بالا گرفتن تنشهای منطقهای، سازمان هواپیمایی عراق چهارشنبه پنجم فروردین رسما اعلام کرد بسته بودن حریم هوایی این کشور را برای ۷۲ ساعت دیگر تمدید کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاههای نظامی در غرب عراق برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جدیدترین حمله هوایی که حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی رخ داد، یک مرکز درمانی نظامی و یک واحد مهندسی متعلق به نیروهای حشدالشعبی در پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الانبار هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع عراق تایید کرد در این حمله دستکم هفت سرباز کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدند.
تیمهای امدادی همچنان در حال جستوجو در محل حادثه برای یافتن تلفات احتمالی بیشتر هستند.
این حمله، دومین ضربه سنگین به این پایگاه در دو روز اخیر بود.
حمله چهارم فروردین که حشدالشعبی مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست، مرگبارترین واقعه در عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) بود که طی آن ۱۵ نفر از جمله سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، کشته شدند.
با احتساب تلفات امروز، شمار کشتهشدگان نیروهای تحت حمایت دولت عراق در این پایگاه به ۲۲ نفر رسید.
دولت عراق این حملات را «جنایتی شنیع» و «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا کاردار ایالات متحده در بغداد در اعتراض به هدف قرار گرفتن واحدهای نظامی رسمی این کشور احضار شود.
دفتر نخستوزیر همچنین اعلام کرد سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا نیز برای پاسخگویی در قبال درگیریهایی که خاک عراق را به میدان نبرد تبدیل کرده است، احضار خواهند شد.
وزارت دفاع عراق با صدور بیانیهای تاکید کرد حق پاسخگویی به این «تجاوزات» را در چارچوبهای قانونی برای خود محفوظ میداند.
تحلیلگران معتقدند تمدید انسداد حریم هوایی و تشدید حملات به مواضع حشدالشعبی نشاندهنده ورود عراق به مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم میان گروههای مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی است.
تداوم این وضعیت، بغداد را که متحد هر دو طرف، تهران و واشینگتن، محسوب میشود، در موقعیتی دشوار برای حفظ ثبات داخلی قرار داده است.