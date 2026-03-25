گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است در کرج و در محدوده حصارک، انتهای بلوار خوارزمی، حضور خودروهای پلاک‌شخصی و نیروهای لباس‌شخصی گزارش شده و نزدیک بیمارستان کوثر ایست بازرسی برقرار است و خودروها را بازرسی می‌کنند.

همچنین در مسیر فرخشهر به اصفهان در استان چهارمحال و بختیاری یک تونل مسدود شده و داخل آن پهپاد و لانچر مستقر است و در برخی روزها صدای شلیک شنیده می‌شود.