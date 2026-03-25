بمباران یک هدف در نزدیکی ملارد
یک شهروند با ارسال ویدیویی از حمله هوایی به یک منطقه در حوالی ملارد (مسیر صفادشت به ملارد) خبر داد. در ویدیو توده عظیم دود دیده میشود.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از حمله هوایی به یک منطقه در حوالی ملارد (مسیر صفادشت به ملارد) خبر داد. در ویدیو توده عظیم دود دیده میشود.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند ایالات متحده و اسرائیل به طور موقت نام دو مقام ارشد جمهوری اسلامی را از فهرست اهداف خود برای حذف خارج کردهاند تا امکان بررسی مذاکرات احتمالی صلح فراهم شود.
بر اساس این گزارش، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای مدت چهار تا پنج روز از این فهرست کنار گذاشته شدهاند؛ اقدامی که همزمان با تمایل دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای آغاز مذاکرات سطح بالا جهت پایان دادن به جنگ انجام شده است.
در همین حال، میانجیهایی از ترکیه، پاکستان و مصر در تلاشاند دیداری میان مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران در روز آینده برگزار شود تا درباره توقف جنگ و آغاز گفتوگوهای صلح رایزنی شود. با این حال، مقامها گفتهاند به دلیل اختلافهای عمده میان خواستههای دو طرف، احتمال موفقیت این تلاشها پایین است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی قرار بود شامگاه ششم فروردین با این کشور تماس بگیرند و پاسخ رسمیشان برای مذاکره را اعلام کنند، اما همه آنها اکنون در زیر زمین هستند و برقراری ارتباط با آنها چالش بزرگی است.
به گفته این مقام، خبرهای غیررسمی حاکی از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره است اما «تایید رسمی آن تاکنون دریافت نشده است».
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی از طریق پاکستان به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ اولیه داده اما این پاسخ «مثبت» نبوده است.
عربستان سعودی از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای حملات جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.
عربستان سعودی اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی نقض آشکار حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنهاست.
این کشور همچنین حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرد.
شبکه الابدال گزارش داد وزارت کشور بحرین از شهروندان خواسته است برای هرگونه وضعیت اضطراری، با پر کردن باک خودروها و شارژ تلفنهای همراه آماده باشند.
بر اساس این اطلاعیه، وزارت کشور بحرین در بیانیهای که سهشنبه ۲۵ مارس منتشر شد، از شهروندان و ساکنان خواسته مجموعهای از اقدامات احتیاطی را رعایت کنند و بر ضرورت آمادگی برای شرایط استثنایی تاکید کرده است.
در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده است همواره باک خودروهای خود را پر نگه دارند و تلفنهای همراه را به طور کامل شارژ کنند تا در صورت بروز وضعیت اضطراری امکان ارتباط و دریافت دستورالعملها فراهم باشد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.