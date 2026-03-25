آراستن هفتسین با تصاویر جاویدنامان
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در ویدیویی نشان داد که سفره هفتسین امسال خود را با تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایران آراسته است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در ویدیویی نشان داد که سفره هفتسین امسال خود را با تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایران آراسته است.
با گذشت ۲۶ روز از قطع دسترسی مردم به اینترنت جهانی در ایران، خرید ویپیان و کانفیگ به چالشی جدی برای شهروندان تبدیل شده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش شدید قیمتها، کاهش کیفیت خدمات و گسترش کلاهبرداری در مسیر دسترسی به اینترنت آزاد است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ با سوءاستفاده از شرایط موجود، قیمتها را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارشها، کانفیگ با رقمهایی متفاوت و حتی هر گیگابایت دو میلیون تومان عرضه میشود و حتی در برخی موارد، این خدمات پس از خرید نیز بهدرستی کار نمیکند.
هزینه خرید برخی کانفیگها به چندین برابر قبل از آغاز جنگ گذشته رسیده است.
شهروندی در همین زمینه گفت در شرایط فعلی، فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ هر گیگابایت را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه میکنند.
شهروندی دیگر از رقم «۳۰ میلیون برای ۳ ماه» خبر داد.
مخاطبی نوشت حتی با پرداخت این ارقام سنگین هم تضمینی برای اینکه کانفیگها دو روز بعد از خریداری هم کار کنند، وجود ندارد.
شهروندی با اشاره به این هزینهها تاکید کرد: «خیلیها توان خرید ندارند و در تاریکی ماندهاند.»
کلاهبرداری، دشواری اتصال و کاهش شدید کیفیت اینترنت
در کنار افزایش قیمتها، کاربران از گسترش کلاهبرداری در بازار فروش کانفیگ نیز خبر دادند.
به گفته برخی شهروندان، فروشندگان با استفاده از اکانتهای جعلی و کانالهایی با تعداد عضو بالا، اقدام به تبلیغ خدمات میکنند اما پس از دریافت وجه، دسترسی غیرفعال ارائه میدهند یا پشتیبانی را قطع میکنند.
یک شهروند در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «ابتدا نسخه تست کانفیگ بهم دادند اما بعد از پرداخت اتصال قطع شد.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «آنچنان کلاهبرداری میکنند و پول میگیرند و متصل نمیشویم که حد ندارد.»
برخی شهروندان نسبت به فعالیت کانالهایی که خدمات رایگان تبلیغ میکنند هشدار دادند.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «در پیامرسانهای داخلی مثل روبیکا کانال به اسم کانفیگ رایگان زدهاند. از اینها استفاده نکنید، هدفشان شناسایی هویت کاربران است.»
برخی شهروندان در پیامهای خود اشاره کردند حتی در صورت خرید کانفیگ، اتصال پایدار به اینترنت همچنان دشوار است و کیفیت خدمات به شدت کاهش یافته است.
شهروندی نوشت: «اینترنت را آنچنان بد قطع کردند که با ۲ ساعت تلاش و تست کانفیگ فقط میشود نیم ساعت وصل شد.»
مخاطبی دیگر اشاره کرد سرعت نت آنچنان پایین است که فقط میتوان پیام متنی ارسال کرد.
بر اساس برخی پیامها، اتصال در ساعات خاصی از شب کمی آسانتر میشود.
به گفته یک شهروند، از ساعت یک و نیم بامداد به بعداد، وصل شدن به ابزارهای دور زدن فیلترینگ به نسبت راحتتر است.
هزینه تماس با خارج از کشور و محدودیت ارتباطی
در کنار مشکلات اینترنت، برخی کاربران از افزایش هزینه تماس با خارج از کشور نیز خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، برخی شهروندان برای برقراری تماس با خانوادههای خود در خارج از ایران از بستههای ارتباطی همراه اول یا کارتهای تلفن استفاده میکنند.
قیمت این بستهها از یک میلیون تا پنج میلیون تومان گزارش شده است.
در یکی از پیامها آمده است: «بستههای رومینگ همراه اول ۶۰ دقیقه برای اروپا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای آمریکا حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»
برخی مخاطبان علاوه بر مشکلات فنی و هزینههای بالا، نسبت به امنیت اطلاعات شخصی خود نیز ابراز نگرانی کردند.
شهروندی در همین زمینه، به احتمال درز اطلاعات مکانی و شخصی کاربران در استفاده از اپلیکیشنهای ایرانی اشاره کرد.
شهروند دیگری نیز وضعیت کلی ارتباطات را چنین توصیف کرد: «همه راههای ارتباطی شامل اینترنت، کانفیگها، شبکههای ماهواره بسته شدهاند. یک ملت را به گروگان گرفتهاند.»
در حالی که جنگ میان اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی در اوج خود است، گزارشهای میدانی و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند که نیروهای سرکوب به شکلی خشن در برابر شهروندان آرایش جنگی گرفتهاند.
تیراندازی به سوی شهروندان در منطقه چیتگر تهران، تصویری روشن از این سیاست است که در یک سو حامیان حکومت در امنیت کامل راهپیمایی میکنند و در سوی دیگر، صدای شلیک مستقیم گلوله به معترضانی شنیده میشود که تنها سلاح آنها شعارهای ضدحکومتی است.
«همه مسائل جنگی دیده میشوند»
اظهارات اخیر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نقطه عطفی در ادبیات سرکوب محسوب میشود. او با صراحت اعلام کرد که از این پس «همه مسائل جنگی دیده میشوند» و هرگونه حضور اعتراضی در خیابان، نه یک کنش مدنی، بلکه «اقدام دشمن» تلقی خواهد شد.
تهدید به اینکه دست نیروها «روی ماشه» است، در واقع چراغ سبز رسمی برای تکرار کشتاری است که پیشتر در دی و بهمنماه در شهرهای مختلف انجام شد.
شهرها در محاصره؛ ایست بازرسی یا سپر انسانی؟
گزارشهای شهروندی حاکی از تغییر چهره شهرها به پادگانهای نظامی است.
استقرار خودروهای حامل تیربار و دوشکا در تقاطعهای اصلی و حضور نیروهای نقابدار که لوله اسلحه را به سمت خودروهای حامل خانوادهها نشانه میگیرند، از یک سو نشاندهنده ترس حکومت از قدرت مردم و از سوی دیگر نمایانگر استراتژی «ایجاد رعب و وحشت» است.
بسیاری از تحلیلگران و شهروندان معتقدند ایجاد ترافیکهای مصنوعی در ایستهای بازرسی تحت شرایط جنگی، تلاشی سیستماتیک برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» در برابر حملات احتمالی هوایی است.
حضور نیروهای بسیار جوان و آموزشندیده (بسیجیان ۱۲ تا ۲۰ ساله) در این ایستها، ریسک وقوع فجایع انسانی و شلیکهای کور و بیضابطه را به شدت افزایش داده است.
باتلاق بقا و سرکوب عریان
جمهوری اسلامی از ترس قیام مردم، عملا علیه ملت خود اعلام جنگ کرده است. از شلیک در چیتگر تا بازداشتهای گسترده در تهران، نشان میدهد که برای نظامی که در تلاطم بقا دستوپا میزند، مرزی میان «دشمن خارجی» و «معترض داخلی» وجود ندارد. اسلحه نظام اکنون از سر استیصال، همزمان کورکورانه به سمت آسمان و سینه شهروندان شلیک میکند.
سیانان به نقل از دو منبع اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل نگران است آمریکا برای تسهیل مذاکرات با ایران، یک آتشبس یکماهه اعلام کند.
این نگرانی در حالی مطرح شده که واشینگتن تلاشهای دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگ جاری افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قرار است شامگاه چهارشنبه آخرین تحولات را با کابینه امنیتی خود بررسی کند.
یکی از منابع گفته است که او پیش از این نشست، جلسهای محدود با مقامهای ارشد امنیتی برگزار خواهد کرد.
یک منبع اسرائیلی دیگر اعلام کرد که نتانیاهو در جریان طرح ۱۵ بندی قرار گرفته که آمریکا به تازگی برای پایان دادن به درگیری به ایران ارائه کرده است.
به گفته این منبع، اسرائیل در حال حاضر نسبت به دستیابی به یک توافق پیشرفتدار تردید دارد.
این منبع افزود: «حداکثر امتیازی که ایران ممکن است بدهد، حداقل خواستههای آمریکا را تامین نمیکند.»
او در عین حال گفت اسرائیل برخی عناصر چارچوب پیشنهادی آمریکا را «مثبت و خوب برای اسرائیل» میداند، بهویژه در بخشهای مرتبط با برنامه هستهای ایران و فعالیت نیروهای نیابتی منطقهای آن.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اهداف بیشتری را در ایران تایید کردند.
یک منبع نظامی اسرائیلی نیز به سیانان گفت برنامهریزی عملیاتی طبق روال ادامه دارد و با وجود اظهارات دیپلماتیک آمریکا، تغییری در کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل ایجاد نشده است.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، اعلام کرد تعداد اعدامها در زندانهای ایران همچنان رو به افزایش است و این احکام در سایه جنگ و دور از توجه بینالمللی اجرا میشوند.
او با اشاره به شرایط اجرای این احکام گفت روند اعدامها اغلب بدون شفافیت انجام میشود و در بحبوحه تردیدهای جدی درباره رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه صورت میگیرد.
به گفته او، همزمانی اجرای احکام با تحولات جنگی موجب کاهش توجه جهانی به وضعیت زندانیان در ایران شده است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در پاسخ به پرسش یین دانکن اسمیت، نماینده پارلمان این کشور درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا، گفت: «این اختیارات در بریتانیا برای یک سازمان دولتی طراحی نشده است اما همچنان این موضوع را بررسی میکنیم.»
یین دانکن، نماینده محافظهکار پارلمان گفت سپاه پاسداران در سطح جهانی و همینطور در بریتانیا مسئول افزایش یهودستیزی، تحریک حملات افراطی اسلامگرا، و همزمان حمله به ایرانیان مخالف و شهروندان بریتانیایی هستند، و همچنین در دامن زدن به انواع راهپیماییهای نفرتپراکنی نقش دارد.
دانکن افزود: «کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کانادا، بحرین و عربستان سعودی همگی سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردهاند، پس چرا دولت بریتانیا چنین نمیکند؟ حزب کارگر باید پنهان شدن پشت روندهای اداری را متوقف کند.»