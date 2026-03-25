طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانه‌های سازمانی کارکنان بیمارستان ایرانیان در دبی به دستور مقام‌های امارات متحده عربی تخلیه شده‌اند.

دولت امارات در اعلام اولیه به ساکنان این واحدهای مسکونی یک ماه فرصت داده بود تا محل سکونت خود را ترک کنند، اما هم‌زمان با تعطیلی بیمارستان ایرانیان، این مهلت به یک هفته کاهش یافت.

در پی این تصمیم، کادر بیمارستان از جمله پزشکان و پرستاران که در این واحدها سکونت داشتند، چهارم فروردین اقدام به ترک محل کردند و روند تخلیه به‌طور کامل تا پنجم فروردین پایان یافت.

بر اساس گزارش‌ها، همچنین ویزای شماری از کارکنانی که اقامتشان وابسته به بیمارستان بود، باطل شده است. این افراد ناچارند از مسیر کشورهای ثالث، از جمله افغانستان، به ایران بازگردند.

پیش‌تر واحدهای مسکونی مربوط به سرپرستی مدارس ایرانیان در دبی پس از تعطیلی این مراکز آموزشی تخلیه شده بود و کارکنان آن‌ها به ایران بازگشته‌ بودند.