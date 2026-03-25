شلیک پدافند در تایباد
ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین»، درگیری شبانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی در شهر تایباد، شهری مرزی در استان خراسان رضوی، را در شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین نشان میدهد.
عربستان سعودی از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای حملات جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.
عربستان سعودی اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی نقض آشکار حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنهاست.
این کشور همچنین حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرد.
شبکه الابدال گزارش داد وزارت کشور بحرین از شهروندان خواسته است برای هرگونه وضعیت اضطراری، با پر کردن باک خودروها و شارژ تلفنهای همراه آماده باشند.
بر اساس این اطلاعیه، وزارت کشور بحرین در بیانیهای که سهشنبه ۲۵ مارس منتشر شد، از شهروندان و ساکنان خواسته مجموعهای از اقدامات احتیاطی را رعایت کنند و بر ضرورت آمادگی برای شرایط استثنایی تاکید کرده است.
در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده است همواره باک خودروهای خود را پر نگه دارند و تلفنهای همراه را به طور کامل شارژ کنند تا در صورت بروز وضعیت اضطراری امکان ارتباط و دریافت دستورالعملها فراهم باشد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
بر اساس پیامهای رسیده از مخاطبان، شامگاه چهارشنبه صداهای انفجار و تحرکات امنیتی در چند شهر گزارش شده است.
به گفته مخاطبان، ساعت ۲۳:۱۵ در محدوده تهرانپارس صدای انفجار شدید شنیده شد و همزمان گزارشهایی از شنیده شدن چند انفجار در شمالغرب تهران، در محدوده چیتگر و بزرگراه باقری، منتشر شده است. برخی شهروندان از شنیده شدن چهار انفجار مهیب در این مناطق خبر دادهاند.
در تبریز نیز عصر چهارشنبه در محدوده اندیشه انفجار مهیب گزارش شده است.
همچنین گزارشهایی از درگیری پدافند هوایی در آسمان شهر تایباد در شامگاه چهارشنبه منتشر شده است.
در تهران، در اتوبان باقری مسیر شمال به جنوب و زیر پل زینالدین نیز استقرار ایست بازرسی گزارش شده است.
سخنگوی وزارت کشور کویت اعلام کرد یک «طرح تروریستی» پس از بازداشت یک شبکه ششنفره خنثی شده است.
او افزود مقامها همچنین ۱۴ متهم فراری خارج از کشور را شناسایی و ردیابی کردهاند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور کویت، این گروه شامل پنج شهروند کویتی، پنج نفر با تابعیت لغو شده، دو شهروند ایرانی و دو شهروند لبنانی است.
او همچنین اعلام کرد میان مظنونان و حزبالله ارتباط مستقیم وجود دارد.