شنیده شدن صدای انفجار در حوالی جزیره لارک
بر اساس گزارشها، در حوالی جزیره لارک صدای چند انفجار شنیده شد و بنا به گفته منابع محلی، سایت ارتش هدف حمله قرار گرفته و ستون دود از آنجا برخاسته است.
بر اساس گزارشها، در حوالی جزیره لارک صدای چند انفجار شنیده شد و بنا به گفته منابع محلی، سایت ارتش هدف حمله قرار گرفته و ستون دود از آنجا برخاسته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا دوشنبه با حضوری ناگهانی مقابل دوربینها از مذاکره با افرادی در تهران خبر داد و آنها را «محترم» توصیف کرد؛ اظهاراتی که بهسرعت موجی از واکنشها را در رسانههای اجتماعی برانگیخت.
عادله بورنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش کاربران رسانههای اجتماعی به این موضوع میگوید:
دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «چون آنها قرار است توافق کنند دیروز کاری کردند که واقعاً شگفتانگیز بود. آنها به ما یک هدیه دادند و این هدیه امروز به دست ما رسید.»
او افزود: «هدیهٔ بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. نمیخواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آنها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد درستی طرف هستیم.»
ترامپ گفت که این هدیه «مربوط به تنگه هرمز» بود
او افزود: «میدانید، دوست ندارم این را بگویم، اما ما این جنگ را بردهایم. ما واقعا هواپیماهایمان را بر فراز تهران و بخشهای دیگر کشورشان به پرواز درمیآوریم و آنها هیچ کاری از دستشان برنمیآید.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی عملکرد «عالی» داشتهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «یادتان باشد، همهچیز از اینجا شروع میشود که آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند و قرار هم نیست سلاح هستهای داشته باشند.»
ترامپ افزود: «داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم. و نمیخواهم از قبل چیزی بگویم، اما آنها موافقت کردهاند که هرگز سلاح هستهای نداشته باشند. آنها با این موضوع موافقت کردهاند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، اعلام کرد که در رابطه با جمهوری اسلامی «موفقیت قابل توجهی» کسب کرده است.
او افزود: «ایران دیگر رهبران مؤثری ندارد. آنها خیلی خیلی میخواهند به یک توافق برسند. شما اصلا نمیدانید چقدر زیاد میخواهند به توافق برسند. خواهیم دید چه میشود.»
ترامپ گفت: «ما با افراد درست در حال مذاکره هستیم و آنها تمایل دارند به توافق برسند».
او ادامه داد: «تقریبا هرچه داشتند از بین رفته است. ما آزادانه بر فراز تهران پرواز میکنیم. آزادانه حرکت میکنیم، هر کاری بخواهیم میتوانیم انجام دهیم.»
رییسجمهور آمریکا گقت: «امروز قرار بود که یک نیروگاه بسیار بزرگ تولید برق را هدف قرار دهیم، یکی از بزرگترینها در جهان. و فقط یک شلیک به محل درست، کل نیروگاه را از کار میاندازد و فرو میریزد. اما به خاطر اینکه در حال مذاکره هستیم، دست نگه داشتیم.»
رویترز گزارش داد که انتظار میرود ایالات متحده هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر از یگان نخبه «لشکر ۸۲ هوابرد» به خاورمیانه اعزام کند.
این خبر را دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتهاند.
در حالی که ترامپ اعلام کرده در پی انجام مذاکرات با ایران است، این اقدام به تقویت گسترده نظامی در منطقه میافزاید.
این مقامها که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، مشخص نکردند این نیروها به کدام نقطه از خاورمیانه اعزام خواهند شد و چه زمانی به منطقه خواهند رسید.
یکی از منابع به رویترز گفت که هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به داخل خاک ایران گرفته نشده است، اما این نیروها ظرفیت لازم را برای عملیات احتمالی در آینده در منطقه تقویت خواهند کرد.
اعزام این سربازان علاوه بر اعزام هزاران تفنگدار دریایی و ملوان در هفته گذشته است که سوار بر یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی و ناوهای جنگی همراه آن، به منطقه اعزام شدند.