واینت: عراقچی به ویتکاف اطلاع داد مجتبی خامنهای با مذاکره موافقت کرده است
پایگاه خبری واینت نوشت عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بهصورت مخفیانه به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، اطلاع داد که مجتبی خامنهای با مذاکره موافقت کرده است.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ مذاکرهای با «شیطان بزرگ» نخواهد داشت.
او افزود: «ما تنگه هرمز را به حالت قبل برنمیگردانیم و با کسی که دروغگوست و هیچ نشانی از شرف، انسانیت و وجدان ندارد، مذاکره نخواهیم کرد.»
با افزایش تنشها در جنگ ایران، بحث درباره احتمال ورود موج جدیدی از پناهجویان از این کشور در آلمان شدت گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه Forsa به سفارش نشریه «اشترن» و شبکه «آرتیال» انجام شده، نشان میدهد اکثریت قابل توجهی از شهروندان آلمان نسبت به توان کشورشان برای پذیرش پناهجویان بیشتر از ایران تردید دارند.
بر اساس یافتههای این پیمایش، ۷۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند آلمان قادر نیست بهخوبی از عهده پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان ایرانی برآید.
لارس کلینگبایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، با اشاره به افزایش شدید قیمت سوخت در پمپبنزینهای این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی، این وضعیت را «یک سوءاستفاده دیوانهوار» خواند.
او گفت بهتدریج روشنتر میشود شرکتهای نفتی در تلاشاند از شرایط جنگی برای کسب سود بیشتر بهرهبرداری کنند.
کلینگبایل افزود: «به همین دلیل، ما وظیفه داریم از نظر سیاسی با این مساله مقابله کنیم.»
شبکه العربیه گزارش داد شمار کشتهها در حمله آمریکا به یکی از مقرهای حشد شعبی در غرب عراق به ۱۵ نفر افزایش یافت.
سعد دوای البعیجی، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار، یکی از کشتهشدگان است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد با استفاده از بیش از ۱۰۰ بمب، موج گسترده حملات هوایی خود به تهران را به پایان رسانده و مواضع نظامی و امنیتی را هدف قرار داده است.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی، در این باره توضیح میدهد.