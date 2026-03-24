شناسایی موشک بالستیک پرتاب شده از ایران به اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله دیگری با موشک بالستیک از سوی ایران را شناسایی کرده که بار دیگر جنوب اسرائیل را هدف قرار داده است.
شماری از شهروندان با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگر موشک (لانچر) در جادهها و تونلها خبر میدهند.
یکی از شهروندان از مسیر اندیمشک به خرمآباد و مسیرهای اطراف خرمآباد ویدیو ارسال کرده است.
در برخی ویدیوها کانتینرهایی در تونلها دیده میشود.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، انفجارهایی در چند نقطه تهران از جمله تهرانپارس، چیتگر و اکباتان رخ داده است.
مخاطبان همچنین از وقوع انفجار در شماری دیگر از شهرها مانند اصفهان، قزوین، بوشهر و خرمشهر خبر دادند.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه چهارم فروردین، از وقوع انفجارهای مهیب در شاهینشهر حکایت دارد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهدی محمدی، پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده، در مراسمی که روز یکم فروردین ۱۴۰۵ بر مزار این جاویدنام برگزار شد، کمربند قهرمانی او را در دست میگیرد.
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی عصر جمعه ۲۹ اسفند محل دفن صالح را در بهشت معصومه قم به خانوادهاش اطلاع دادند.
پس از آن، ماموران نهتنها اجازه برپایی مراسم را ندادند، بلکه بنرهای تسلیتی را که مردم و اقوام مقابل خانه پدری صالح نصب کرده بودند، کندند و با خود بردند. با این حال، مردم روز یکم فروردین ۱۴۰۵ همراه با خانواده صالح بر مزار او مراسم یادبود برگزار کردند.
در این مراسم، مهدی محمدی، پدر صالح، کمربند قهرمانی پسرش را در دست گرفته بود و میگفت: «پسرم قهرمان شد.»
به گزارش شبکه سیبیسی، کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی کانادا گمانهزنیها درباره وجود «هستههای خفته» جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی را رد کردند و در عین حال نسبت به شیوههای عملیاتی متفاوت سپاه پاسداران هشدار دادند.
به گفته کارشناسان، سپاه بهجای اتکا به شبکههای کلاسیک مخفی، از «عوامل نیابتی تبهکار» و گروههای خلافکار محلی برای پیشبرد سرکوب فرامرزی استفاده میکند.
مقامات پیشین سازمان اطلاعات امنیت کانادا تاکید کردند جمهوری اسلامی از این شبکهها برای انجام اقداماتی مانند جاسوسی، ارعاب و حتی ترور مخالفان در میان ایرانیان خارج از کشور بهره میبرد.
نمونههایی از این اقدامات در طرحهای خنثیشده علیه افرادی مانند اروین کاتلر، وزیر دادگستری پیشین کانادا، و همچنین در تیراندازی به یک باشگاه ورزشی متعلق به یک فعال ایرانی در منطقه تورنهیل مشاهده شده است.
آنها افزودند تهدیدهای فیزیکی و عملیات جنگ روانی علیه ایرانیان ساکن کانادا «کاملا جدی» است.