شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ایران در شامگاه سهشنبه
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، شامگاه سهشنبه صدای چند انفجار در یزد، برازجان، بندرعباس و شیراز شنیده شد.
همچنین یک مخاطب گفت که شامگاه سهشنبه در گرمدره پدافند هوایی فعال شد.
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داده، گزارشهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات به مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
شهروندان سهشنبه چهارم فروردین با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس پیامهای ارسالی، در شهرهای تبریز، قروه، اسلامشهر، فردیس، شاهینشهر، شیراز، خرمشهر، بندر کنگان، نجفآباد، کنارک، برازجان، بندر دیر، بوشهر، چابهار، مشهد، رامهرمز، مهرویلای کرج و همچنین در مرز شلمچه، صدای یک یا چند انفجار شنیده شده است.
همچنین مناطق مختلفی از پایتخت، از جمله منطقه ۱۴، تهرانسر، تهرانپارس، چیتگر، اکباتان و میدان رسالت هدف قرار گرفتند و صدای انفجار در این مناطق به گوش رسید.
یک مقام آمریکایی صبح چهارم فروردین در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور اعلام کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات متوقف نخواهد شد.
او افزود توقف پنج روزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفت: «ما به حملات علیه جمهوری اسلامی با تمام توان ادامه میدهیم.»
حملات گسترده به اصفهان
استان اصفهان چهارم فروردین شاهد گستردهترین حملات بود و مناطق مختلف آن از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از حمله به دانشگاه مالک اشتر شاهینشهر اصفهان خبر داد. حوالی خیابان مخابرات شاهینشهر نیز هدف قرار گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که مناطقی در کنار جاده باغ رضوان و نیز محدوده پل چمران و کاوه، از دیگر اهداف حملات اسرائیل بودند.
ارتش اسرائیل کمی پس از این حملات اعلام کرد «مراکز تولیدی» جمهوری اسلامی در اصفهان هدف قرار گرفتهاند.
محل استقرار نیروها و تجهیزات نظامی حکومت
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی در جادهها و تونلها خبر دادند.
شهروندی از مسیر اندیمشک به خرمآباد و مسیرهای اطراف ویدیو ارسال کرد. در برخی ویدیوها نیز کانتینرهایی در تونلها به چشم میخورند.
یک شهروند در پیام خود به یک ایست بازرسی خالی از مامور در تهران اشاره کرد و گفت: «سرکوبگرانی که مردم را میکشتند، از ترس پهپادهای اسرائیل فرار کرده و پنهان شدهاند.»
یکی از مخاطبان نیز خبر داد پایگاه بسیج کمالشهر کرج واقع در بلوار عجمیان تخلیه شده و نیروهای سرکوب و تجهیزاتشان در سولههایی در بلوار رضوانیه و سازمان فضای سبز شهرداری مستقر شدهاند.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقامهای جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شده است.
ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آن که در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده بیشتر از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است.
گروهی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، مشاهدات خود از حملات امروز در نقاط مختلف کشور را روایت کردند.
بر اساس گزارشهای رسیده، صدای انفجار در مهرویلای کرج، فردیس، اسلامشهر و تهرانسر به گوش رسیده است.
یک مخاطب نیز خبر داد در منطقه ۱۴ تهران صدای انفجار مهیبی شنیده شده است.
شهروندی نوشت: «ساعت ۱۴:۴۰ سهشنبه حوالی منطقه نظامآباد تهران چند انفجار رخ داد.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از تحرکات نظامی ظهر سهشنبه گزارش کردند:
در اصفهان انفجارهایی رخ داد و از محدوده صاایران و صنایع اپتیک ستون دود دیده میشود.
چند بار در نجفآباد اصفهان صدای انفجارهای پیاپی به گوش رسید. در شهرک صنعتی جوزدان نجفآباد نیز صدای چند انفجار شنیده شد.
در اهواز جنگندهها از آسمان شهر عبور کردند.
سمت میدان رسالت تهران صدای چندین انفجار شنیده شد. سمت پل چمران و کاوه تهران چند بار صدای انفجار به گوش رسید.
صدای انفجارهای متوالی و شدید در خرمشهر شنیده شد.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات در مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
از ساعت ۷ صبح سهشنبه چهارم فروردین، صدای پرواز بالگردها و از ساعت ۰۸:۱۵ صدای پرواز جنگندهها در اصفهان به گوش رسید.
ساعت ۰۷:۲۴ صدای جنگنده در بندر دیر شنیده شد و یک منطقه هدف قرار گرفت.
کلانتری رهنان و پایگاه بسیج خانه اصفهان عصر دوشنبه هدف قرار گرفت. دوشنبه شب هم چند انفجار مهیب در جنوب غرب شهر رخ داد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر داد که برخی مناطق اصفهان شامگاه دوشنبه سوم فروردین چندین بار هدف حمله قرار گرفت و صدای انفجارهای مکرر شنیده شد.
مخاطب دیگری هم این روایت را تایید کرد و گفت که شامگاه دوشنبه در مرکز شهر اصفهان صدای چندین انفجار گزارش شده است.
بر اساس یک روایت دیگر، از ساعت ۹ شب دوشنبه، جنگندهها در آسمان شاهینشهر در ارتفاع پایین پرواز کردهاند و صدای پنج تا شش انفجار پیاپی شنیده شده است.
پنج-شش انفجار هم در محدوده شهرک صنعتی رامهرمز رخ داده که با موج شدید همراه بوده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال خبر داد که جنگندهها بعدازظهر دوشنبه در همدان با ارتفاع بسیار پایین در حال مانور بودند.
عصر دوشنبه در شرق اتوبان بابایی در تهران، در محدوده دانشگاه «امام حسین» نیز صدای پدافند و جنگنده شنیده شده است.