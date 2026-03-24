اسرائیل از حمله به ۳ هزار هدف جمهوری اسلامی از آغاز جنگ خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات «شیر غران»، تاکنون بیش از ۳ هزار موضع جمهوری اسلامی را در سراسر ایران هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات «شیر غران»، تاکنون بیش از ۳ هزار موضع جمهوری اسلامی را در سراسر ایران هدف قرار داده است.
در پی ادامه حملات گروههای شبهنظامی، بسیاری از هیاتهای دیپلماتیک عراق را ترک کردند.
شبکه تلویزیونی الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد عربستان سعودی، قطر و آلمان سفارتخانههای خود در بغداد را تخلیه کردند.
تروسکه صادقی، روزنامهنگار، در این باره گزارش میدهد.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد کشورهای متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس بهتدریج در حال نزدیک شدن به مشارکت در عملیات نظامی واشینگتن علیه تهران هستند.
این تحول میتواند زمینهساز گشایش جبهههای تازهای از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شود.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به این موضوع میپردازد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در طول شبانهروز گذشته، سایتهای موشکی در غرب و مرکز ایران و همچنان مواضع حکومت در تهران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: «در چارچوب این حملات، چند مقر مرکزی رژیم تروریستی ایران مورد هدف قرار گرفت؛ از جمله دو مقر وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقر دیگری متعلق به وزارت اطلاعات.»
انبارهای تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی از دیگر اهداف این عملیات بودند. ارتش اسرائیل هدف از این حملات را «گسترش برتری هوایی نیروی هوایی در آسمان ایران» عنوان کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: «در طول شب، نیروی هوایی در غرب و مرکز ایران بیش از ۵۰ هدف را مورد حمله قرار داد که از جمله آنها، سایتهایی بود که برای پرتاب و ذخیرهسازی موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار میگرفتند.»
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ مذاکرهای با «شیطان بزرگ» نخواهد داشت.
او افزود: «ما تنگه هرمز را به حالت قبل برنمیگردانیم و با کسی که دروغگوست و هیچ نشانی از شرف، انسانیت و وجدان ندارد، مذاکره نخواهیم کرد.»
با افزایش تنشها در جنگ ایران، بحث درباره احتمال ورود موج جدیدی از پناهجویان از این کشور در آلمان شدت گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه Forsa به سفارش نشریه «اشترن» و شبکه «آرتیال» انجام شده، نشان میدهد اکثریت قابل توجهی از شهروندان آلمان نسبت به توان کشورشان برای پذیرش پناهجویان بیشتر از ایران تردید دارند.
بر اساس یافتههای این پیمایش، ۷۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند آلمان قادر نیست بهخوبی از عهده پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان ایرانی برآید.