کمربند قهرمانی در دستان پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهدی محمدی، پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده، در مراسمی که اول فروردین بر مزار این جاویدنام برگزار شد، کمربند قهرمانی او را در دست گرفت.
حسن فضلالله، از نمایندگان برجسته حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از «اشغال» جنوب لبنان به دست نیروهای اسرائیلی خواهد جنگید.
او افزود چنین اقدامی از سوی اسرائیل یک «تهدید وجودی» برای لبنان محسوب میشود.
وزیر دفاع اسرائیل پیشتر به ارتش این کشور دستور داد یک «منطقه امنیتی» در جنوب رودخانه لیتانی ایجاد کند.
به گزارش شبکه سیبیسی، کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی کانادا گمانهزنیها درباره وجود «هستههای خفته» جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی را رد کردند و در عین حال نسبت به شیوههای عملیاتی متفاوت سپاه پاسداران هشدار دادند.
به گفته کارشناسان، سپاه بهجای اتکا به شبکههای کلاسیک مخفی، از «عوامل نیابتی تبهکار» و گروههای خلافکار محلی برای پیشبرد سرکوب فرامرزی استفاده میکند.
مقامات پیشین سازمان اطلاعات امنیت کانادا تاکید کردند جمهوری اسلامی از این شبکهها برای انجام اقداماتی مانند جاسوسی، ارعاب و حتی ترور مخالفان در میان ایرانیان خارج از کشور بهره میبرد.
نمونههایی از این اقدامات در طرحهای خنثیشده علیه افرادی مانند اروین کاتلر، وزیر دادگستری پیشین کانادا، و همچنین در تیراندازی به یک باشگاه ورزشی متعلق به یک فعال ایرانی در منطقه تورنهیل مشاهده شده است.
آنها افزودند تهدیدهای فیزیکی و عملیات جنگ روانی علیه ایرانیان ساکن کانادا «کاملا جدی» است.
دیوید بارنیا، رییس موساد، در پیشبینیهای خود که در آستانه جنگ به کابینه اسرائیل ارائه کرد، برآورد کرده بود که تغییر حکومت در ایران به احتمال زیاد یک سال طول خواهد کشید.
اورشلیمپست، سهشنبه ۴ فروردین، در گزارشی اختصاصی نوشت که اگرچه سناریوهای متعدد و بازههای زمانی متفاوتی از جمله چند ماه مطرح بود، اما، تخمین یکساله محتملترین برآورد بارنیا بوده است.
در روزهای اخیر، حملاتی آشکار از سوی منابع نامشخص علیه بارنیا صورت گرفته است؛ این منابع او را متهم میکنند که دولتهای اسرائیل و آمریکا را درباره احتمال تغییر حکومت در ایران گمراه کرده است.
با این حال، گزارشهای رسیده به اورشلیمپست نشان میدهد که این افشاگریهای بینام و نشان، موضع بسیار پیچیده بارنیا را نادیده گرفته و به نظر میرسد با هدف مقصر نشان دادن او و موساد در صورت شکست یا طولانی شدن فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی انجام میشود.
برخی منابع معتقدند منشاء این گزارشها در «کانال ۱۲» و «نیویورکتایمز»، اطرافیان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یا حتی ارتش اسرائیل است تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارند؛ چرا که هر سه نهاد با این پرسش مواجهاند که چرا هنوز به فرایند تغییر حکومت نزدیک هم نشدهاند.
پیشبینیهای محتاطانه و مشروط بارنیا
بهنوشته اورشلیمپست، هر کسی با تصمیمهای کلیدی بارنیا آشنا باشد، میداند که او همواره پیشبینیهای خود را با شروط بسیاری ارائه میدهد و بهندرت از حتمی بودن یک تغییر بنیادین سخن میگوید.
علاوه بر این، بارنیا همواره در چارچوب سیاستهای ابلاغی نتانیاهو حرکت کرده است. گزارشی که او در سفر اواسط ژانویه خود به آمریکا به مقامهای دولت ترامپ ارائه داده، کاملا تحت کنترل نتانیاهو بوده است.
اورشلیمپست مطلع شده که در سالهای گذشته، مواردی وجود داشته که نتانیاهو خواهان عملیاتهایی از سوی موساد بوده، اما بارنیا با وجود فشارها، آنها را غیرواقعبینانه دانسته و رد کرده است.
گزارش برنامه «اوودا» درباره امکان سرنگونی سریع حکومت، تنها در بخشهای پایانی خود به ملاحظات زمانی بارنیا پرداخته است.
همچنین «نیویورکتایمز» نوشته بود بارنیا به نتانیاهو گفته است: «ظرف چند روز پس از شروع جنگ، سرویس او احتمالا قادر خواهد بود مخالفان حکومت در ایران را تشویق کند و با شعلهور کردن قیامها، حتی منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی شود.»
نیویورکتایمز، نتانیاهو و ترامپ را بهدلیل اتخاذ رویکردی بیش از حد خوشبینانه مورد انتقاد قرار داده و نوشته بود که نتانیاهو از ناتوانی موساد در تغییر سریع حکومت و احتمال از دست دادن حمایت ترامپ، کلافه شده است.
استراتژی «مرگ در اثر هزاران بریدگی»
بهگزارش اورشلیمپست، هیچ شواهدی وجود ندارد که موساد نظری متفاوت از ارتش داده باشد؛ ارتش همواره اعلام کرده که نیروی نظامی در پایان جنگ تنها میتواند شرایط مساعد لازم را برای تغییر حکومت فراهم کند.
بخش دیگری از نقشههای منسوب به موساد شامل حمایت از تهاجم گروههای شبهنظامی کرد مستقر در شمال عراق بوده، اما ترامپ علنا نسبت به این اقدام بیاعتنا بوده است.
همچنین با توجه به سفر اضطراری نتانیاهو به آمریکا در ۱۱ فوریه و ادامه مذاکرات ترامپ با ایران تا ۲۴ ساعت پیش از جنگ، بعید است بارنیا در اواسط ژانویه کل دستور کار جنگ را تعیین کرده باشد.
بارنیا در دوره نفتالی بنت، استراتژی «مرگ بر اثر هزاران بریدگی» را برای سرنگونی بلندمدت حکومت طراحی کرد.
بنت در مصاحبهای که در اورشلیمپست بازتاب یافته، گفته بود: «حکومت بهشدت فاسد و ناتوان است. بخشهای وسیعی از زمینها آب ندارند. شیر آب را باز میکنید و گل خارج میشود. مردم از سپاه بسیار ناامید هستند.»
طبق یک روایت، بارنیا بود که بنت را تشویق کرد تا قواعد بازی را به نفع اسرائیل تغییر دهد و حتی کتاب «پیروزی» درباره فروپاشی شوروی را به او هدیه داد.
اورشلیمپست در پایان خاطرنشان میکند که هیچیک از گزارشهای اخیر به تاثیر عدم حمایت آمریکا و اسرائیل از معترضان ایرانی در ماه ژانویه اشاره نکردهاند.
بهنوشته این روزنامه، همچنین به تماس نتانیاهو با ترامپ برای منصرف کردن او از شروع جنگ، پس از توییت «کمک در راه است»، پرداخته نشده است. دفتر نخستوزیری و موساد به ادعاهای مطرح شده در این گزارش اورشلیمپست پاسخی ندادهاند.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد پس از حمله اخیر به تاسیسات پارس جنوبی، صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شده است.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند با وجود قطع صادرات از ایران، ترکیه همچنان به واردات گاز از تامینکنندگان اصلی خود یعنی روسیه و آذربایجان ادامه میدهد و از ذخایر کافی برخوردار است.
بر اساس دادههای اتحادیه توزیعکنندگان گاز طبیعی ترکیه، این کشور سال گذشته حدود ۱۴ درصد از گاز خود را از ایران تامین کرد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای از پایان موج گسترده حملات به اصفهان خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل دقایقی پیش موجی گسترده از حملات را علیه مراکز تولیدی وابسته به رژیم ایران در چندین منطقه در داخل ایران به پایان رساند.»
به گفته ارتش اسرائیل، جزییات بیشتر این عملیات متعاقبا اعلام خواهد شد.