مقام عفو بینالملل: باید تهدیدها و حملات به زیرساختهای انرژی و کشتیها متوقف شود
اریکا گوئارا روساس مدیر ارشد تحقیقات و کمپینهای سازمان عفو بینالملل در واکنش به اظهارات ترامپ درباره حمله به زیرساختهای ایران گفت: تهدید ترامپ برای حمله به نیروگاههای ایران تهدید به ارتکاب جنایات جنگی است و باید پس گرفته شود.
این مقام سازمان عفو بینالملل همچنین خطاب به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که آنها باید تمامی تهدیدها و حملات به زیرساختهای انرژی و کشتیها در خلیج فارس را متوقف کنند و اینترنت را دوباره برقرار کنند.
ساعاتی پس از انتشار خبر اخراج سفیر جمهوری اسلامی از لبنان، خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی لبنانی گزارش داد برای نخستین بار یک موشک پرتاب شده از سوی ایران، در حریم هوایی لبنان رهگیری شده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه چهارم فروردین نوشت که دو نفر از این منابع امنیتی گفتهاند این رهگیری از سوی یک «شناور نظامی خارجی» انجام شده است.
اسرائیل نیز اعلام کرد بر اساس ارزیابیها و دادههای موجود، همزمان با حملات موشکی امروز به سمت این کشور، یک موشک بالستیک شلیکشده از سوی ایران، در بیروت سقوط کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این موشک بهوسیله «رژیم ایران» شلیک شده و در خاک لبنان فرود آمده است.
ساعاتی پیش از انتشار این خبر، لبنان، محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، را «عنصر نامطلوب» خواند و او را از این کشور اخراج کرد.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، چهارم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم به کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت ابلاغ شده است.
رجی افزود شیبانی باید تا ۹ فروردین خاک لبنان را ترک کند.
لبنان همچنین احمد سویدان، سفیر خود در تهران، را برای مشورت فراخواند و اعلام کرد حکومت ایران هنجارهای دیپلماتیک و پروتکلهای تثبیتشده میان دو کشور را نقض کرده است.
واکنشها به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از لبنان
پس از انتشار این خبر، رسانه «آی۲۴» گزارش داد اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفته است که دولت لبنان «تصمیم بسیار جسورانهای» برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی گرفته است.
پیشتر گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد از تصمیم لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال میکند.
سعار در ایکس نوشت: «این اقدامی موجه و ضروری در برابر حکومتی است که مسئول نقض حاکمیت لبنان، اشغال غیرمستقیم آن از طریق حزبالله و کشاندن آن به جنگ است.»
او با اشاره به حضور نمایندگان حزبالله در کابینه لبنان، از دولت این کشور خواست «اقداماتی عملی و موثر علیه حزبالله» انجام دهد.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرد این کشور «با تمام توان» به حملات خود علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
حزبالله اما در واکنش به تصمیم دولت لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی، این اقدام را محکوم کرد.
این گروه شیعه مورد حمایت حکومت ایران، اعلام کرد اخراج سفیر جمهوری اسلامی به نفع «وحدت ملی» نیست و میتواند زمینه «تفرقههای داخلی» را ایجاد کند.
از سوی دیگر، پایگاه خبری بلومبرگ چهارم فروردین به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پی حملات به زیرساختهای انرژی و فرودگاهها «در حال از دست دادن صبر خود» هستند و ممکن است به حملات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
این منابع گفتند کشورهای خلیج فارس در صورتی که تهران تاسیسات اصلی انرژی و آب آنها را هدف قرار دهد، ممکن است به کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ملحق شوند.