حمله موشکی جمهوری اسلامی به جنوب اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک از ایران به سوی جنوب اسرائیل شلیک شده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل نوشت انتظار میرود در دقایق آینده، آژیر هشدار در این مناطق به صدا درآید.
لارس کلینگبایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، با اشاره به افزایش شدید قیمت سوخت در پمپبنزینهای این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی، این وضعیت را «یک سوءاستفاده دیوانهوار» خواند.
او گفت بهتدریج روشنتر میشود شرکتهای نفتی در تلاشاند از شرایط جنگی برای کسب سود بیشتر بهرهبرداری کنند.
کلینگبایل افزود: «به همین دلیل، ما وظیفه داریم از نظر سیاسی با این مساله مقابله کنیم.»
شبکه العربیه گزارش داد شمار کشتهها در حمله آمریکا به یکی از مقرهای حشد شعبی در غرب عراق به ۱۵ نفر افزایش یافت.
سعد دوای البعیجی، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار، یکی از کشتهشدگان است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد با استفاده از بیش از ۱۰۰ بمب، موج گسترده حملات هوایی خود به تهران را به پایان رسانده و مواضع نظامی و امنیتی را هدف قرار داده است.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی، در این باره توضیح میدهد.
سازمان اورژانس ملی اسرائیل اعلام کرد در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به تلآویو در بامداد سهشنبه، ۶ نفر دچار جراحات سطحی شدند.
این حمله مناطقی از تلآویو را هدف قرار داد و به چند ساختمان و خودرو نیز خسارت وارد کرد.
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه سمافور گفت حملات آمریکا به ایران در جریان آنچه دونالد ترامپ گفتوگوهای «سازنده» با جمهوری اسلامی خوانده، ادامه خواهد یافت.
به گفته او، اسرائیل در حال حاضر طرف مستقیم این گفتوگوها نیست، اما در جریان تحولات قرار میگیرد.
این مقام آمریکایی توضیح داد توقف پنجروزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
او ادامه داد: «این توقف شامل سایتهای نظامی، نیروی دریایی، موشکهای بالستیک و زیرساخت صنایع دفاعی نمیشود.»
به گفته او، در حال حاضر تنها ترامپ، ویتکاف و کوشنر مجاز به مذاکره با تهران هستند، هرچند ممکن است در صورت لزوم از جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز استفاده شود.