وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند
شینهوا گزارش داد که وزیر خارجه چین با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفتوگو کرد.
دیوید بارنیا، رییس موساد، در پیشبینیهای خود که در آستانه جنگ به کابینه اسرائیل ارائه کرد، برآورد کرده بود که تغییر حکومت در ایران به احتمال زیاد یک سال طول خواهد کشید.
اورشلیمپست، سهشنبه ۴ فروردین، در گزارشی اختصاصی نوشت که اگرچه سناریوهای متعدد و بازههای زمانی متفاوتی از جمله چند ماه مطرح بود، اما، تخمین یکساله محتملترین برآورد بارنیا بوده است.
در روزهای اخیر، حملاتی آشکار از سوی منابع نامشخص علیه بارنیا صورت گرفته است؛ این منابع او را متهم میکنند که دولتهای اسرائیل و آمریکا را درباره احتمال تغییر حکومت در ایران گمراه کرده است.
با این حال، گزارشهای رسیده به اورشلیمپست نشان میدهد که این افشاگریهای بینام و نشان، موضع بسیار پیچیده بارنیا را نادیده گرفته و به نظر میرسد با هدف مقصر نشان دادن او و موساد در صورت شکست یا طولانی شدن فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی انجام میشود.
برخی منابع معتقدند منشاء این گزارشها در «کانال ۱۲» و «نیویورکتایمز»، اطرافیان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یا حتی ارتش اسرائیل است تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارند؛ چرا که هر سه نهاد با این پرسش مواجهاند که چرا هنوز به فرایند تغییر حکومت نزدیک هم نشدهاند.
متن کامل این خبر را اینجا بخوانید
شماری از شهروندان با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگر موشک (لانچر) در جادهها و تونلها خبر میدهند.
یکی از شهروندان از مسیر اندیمشک به خرمآباد و مسیرهای اطراف خرمآباد ویدیو ارسال کرده است.
در برخی ویدیوها کانتینرهایی در تونلها دیده میشود.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، انفجارهایی در چند نقطه تهران از جمله تهرانپارس، چیتگر و اکباتان رخ داده است.
مخاطبان همچنین از وقوع انفجار در شماری دیگر از شهرها مانند اصفهان، قزوین، بوشهر و خرمشهر خبر دادند.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه چهارم فروردین، از وقوع انفجارهای مهیب در شاهینشهر حکایت دارد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهدی محمدی، پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده، در مراسمی که روز یکم فروردین ۱۴۰۵ بر مزار این جاویدنام برگزار شد، کمربند قهرمانی او را در دست میگیرد.
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی عصر جمعه ۲۹ اسفند محل دفن صالح را در بهشت معصومه قم به خانوادهاش اطلاع دادند.
پس از آن، ماموران نهتنها اجازه برپایی مراسم را ندادند، بلکه بنرهای تسلیتی را که مردم و اقوام مقابل خانه پدری صالح نصب کرده بودند، کندند و با خود بردند. با این حال، مردم روز یکم فروردین ۱۴۰۵ همراه با خانواده صالح بر مزار او مراسم یادبود برگزار کردند.
در این مراسم، مهدی محمدی، پدر صالح، کمربند قهرمانی پسرش را در دست گرفته بود و میگفت: «پسرم قهرمان شد.»