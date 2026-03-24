نشست «همکاری و رشد جهانی» در جده به تعویق افتاد
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد مجمع جهانی اقتصاد پس از مشورت با مقامهای این کشور، نشست «همکاری و رشد جهانی» در جده را به تعویق انداخت.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر داد تمام پلهای رودخانه لیتانی که حزبالله از آنها برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده میکرد، منهدم شدهاند.
او افزود ارتش اسرائیل سایر پلها و منطقه حائل امنیتی تا رودخانه لیتانی را کنترل خواهد کرد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، در پستی در ایکس نوشت قطع اینترنت ایران اکنون به روز بیستوپنجم رسیده و پس از ۵۷۶ ساعت، جامعه را در انزوای کامل از جهان قرار داده است.
نتبلاکس افزود در این میان، کاربران مورد تایید حکومت در «فهرست سفید» میکوشند کنترل روایتها در فضای مجازی را به دست بگیرند.
نتبلاکس هشدار داد: «این اقدام، غیرنظامیان را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم و صدای آنها را از صحنه جهانی حذف میکند.»
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه مذاکره با آمریکا را «خیانت» خواند و گفت تصمیمگیری درباره ادامه جنگ تنها در اختیار «رهبر انقلاب» است.
رضازاده ادامه داد: «هیچ مقام دیگری در این زمینه صلاحیت اظهارنظر ندارد.»
او افزود: «در شرایط فعلی اساسا بحث آتشبس مطرح نیست. دشمن با تمام قوا حمله کرده است. رهبر عزیز، فرماندهان و ملت ما را شهید کرده است. بنابراین طرح موضوع مذاکره در این مقطع بهنوعی خیانت تلقی میشود.»
پایگاه اصلی فالح الفیاض، فرمانده حشد شعبی، در شهر موصل در استان نینوا هدف حمله هوایی قرار گرفت.
منابع امنیتی به رویترز گفتند فیاض در زمان حمله در محل حاضر نبود.
مقر اصلی فرماندهی حشد شعبی در بغداد واقع است و فیاض هنگام سفر به موصل در اقامتگاهی مستقر میشود که سهشنبه هدف قرار گرفت.
وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در بیانیهای اعلام کرد مواضع نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران هدف ۶ موشک بالستیک جمهوری اسلامی قرار گرفتند که ۶ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت.
این وزارتخانه حمله جمهوری اسلامی را «اقدامی خصمانه، از روی غدر و خیانت و بهدور از هرگونه اصول انسانی و همسایگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: «وزارت پیشمرگه به شدیدترین شکل این حمله و تمامی حملات تروریستی دیگر علیه اقلیم کردستان را محکوم میکند و تاکید میکند که ما حق کامل داریم به هرگونه تجاوزی که علیه مردم و سرزمینمان صورت میگیرد، پاسخ دهیم.»
وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق افزود: «به هیچوجه انتظار نداشتیم که به این شکل نامردانه، به موضع صلحطلبانه اقلیم کردستان پاسخ داده شود. اما عمر خیانت و ستم کوتاه است و اراده صلحطلبی پیروز خواهد شد.»