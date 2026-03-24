وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد مواضع نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران هدف ۶ موشک بالستیک جمهوری اسلامی قرار گرفتند که ۶ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت.

این وزارتخانه حمله جمهوری اسلامی را «اقدامی خصمانه، از روی غدر و خیانت و به‌دور از هرگونه اصول انسانی و همسایگی» توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: «وزارت پیشمرگه به شدیدترین شکل این حمله و تمامی حملات تروریستی دیگر علیه اقلیم کردستان را محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که ما حق کامل داریم به هرگونه تجاوزی که علیه مردم و سرزمینمان صورت می‌گیرد، پاسخ دهیم.»

وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق افزود: «به هیچ‌وجه انتظار نداشتیم که به این شکل نامردانه، به موضع صلح‌طلبانه اقلیم کردستان پاسخ داده شود. اما عمر خیانت و ستم کوتاه است و اراده صلح‌طلبی پیروز خواهد شد.»