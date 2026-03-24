اورشلیم‌پست، سه‌شنبه ۴ فروردین، در گزارشی اختصاصی نوشت که اگرچه سناریوهای متعدد و بازه‌های زمانی متفاوتی از جمله چند ماه مطرح بود، اما، تخمین یک‌ساله محتمل‌ترین برآورد بارنیا بوده است.

در روزهای اخیر، حملاتی آشکار از سوی منابع نامشخص علیه بارنیا صورت گرفته است؛ این منابع او را متهم می‌کنند که دولت‌های اسرائیل و آمریکا را درباره احتمال تغییر حکومت در ایران گمراه کرده است.

با این حال، گزارش‌های رسیده به اورشلیم‌پست نشان می‌دهد که این افشاگری‌های بی‌نام و نشان، موضع بسیار پیچیده بارنیا را نادیده گرفته و به نظر می‌رسد با هدف مقصر نشان دادن او و موساد در صورت شکست یا طولانی شدن فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

برخی منابع معتقدند منشاء این گزارش‌ها در «کانال ۱۲» و «نیویورک‌تایمز»، اطرافیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یا حتی ارتش اسرائیل است تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارند؛ چرا که هر سه نهاد با این پرسش مواجه‌اند که چرا هنوز به فرایند تغییر حکومت نزدیک هم نشده‌اند.

پیش‌بینی‌های محتاطانه و مشروط بارنیا

به‌نوشته اورشلیم‌پست، هر کسی با تصمیم‌های کلیدی بارنیا آشنا باشد، می‌داند که او همواره پیش‌بینی‌های خود را با شروط بسیاری ارائه می‌دهد و به‌ندرت از حتمی بودن یک تغییر بنیادین سخن می‌گوید.

علاوه بر این، بارنیا همواره در چارچوب سیاست‌های ابلاغی نتانیاهو حرکت کرده است. گزارشی که او در سفر اواسط ژانویه خود به آمریکا به مقام‌های دولت ترامپ ارائه داده، کاملا تحت کنترل نتانیاهو بوده است.

اورشلیم‌پست مطلع شده که در سال‌های گذشته، مواردی وجود داشته که نتانیاهو خواهان عملیات‌هایی از سوی موساد بوده، اما بارنیا با وجود فشارها، آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و رد کرده است.

گزارش برنامه «اوودا» درباره امکان سرنگونی سریع حکومت، تنها در بخش‌های پایانی خود به ملاحظات زمانی بارنیا پرداخته است.

همچنین «نیویورک‌تایمز» نوشته بود بارنیا به نتانیاهو گفته است: «ظرف چند روز پس از شروع جنگ، سرویس او احتمالا قادر خواهد بود مخالفان حکومت در ایران را تشویق کند و با شعله‌ور کردن قیام‌ها، حتی منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی شود.»

نیویورک‌تایمز، نتانیاهو و ترامپ را به‌دلیل اتخاذ رویکردی بیش از حد خوش‌بینانه مورد انتقاد قرار داده و نوشته بود که نتانیاهو از ناتوانی موساد در تغییر سریع حکومت و احتمال از دست دادن حمایت ترامپ، کلافه شده است.

استراتژی «مرگ در اثر هزاران بریدگی»

به‌گزارش اورشلیم‌پست، هیچ شواهدی وجود ندارد که موساد نظری متفاوت از ارتش داده باشد؛ ارتش همواره اعلام کرده که نیروی نظامی در پایان جنگ تنها می‌تواند شرایط مساعد لازم را برای تغییر حکومت فراهم کند.

بخش دیگری از نقشه‌های منسوب به موساد شامل حمایت از تهاجم گروه‌های شبه‌نظامی کرد مستقر در شمال عراق بوده، اما ترامپ علنا نسبت به این اقدام بی‌اعتنا بوده است.

همچنین با توجه به سفر اضطراری نتانیاهو به آمریکا در ۱۱ فوریه و ادامه مذاکرات ترامپ با ایران تا ۲۴ ساعت پیش از جنگ، بعید است بارنیا در اواسط ژانویه کل دستور کار جنگ را تعیین کرده باشد.

بارنیا در دوره نفتالی بنت، استراتژی «مرگ بر اثر هزاران بریدگی» را برای سرنگونی بلندمدت حکومت طراحی کرد.

بنت در مصاحبه‌ای که در اورشلیم‌پست بازتاب یافته، گفته بود: «حکومت به‌شدت فاسد و ناتوان است. بخش‌های وسیعی از زمین‌ها آب ندارند. شیر آب را باز می‌کنید و گل خارج می‌شود. مردم از سپاه بسیار ناامید هستند.»

طبق یک روایت، بارنیا بود که بنت را تشویق کرد تا قواعد بازی را به نفع اسرائیل تغییر دهد و حتی کتاب «پیروزی» درباره فروپاشی شوروی را به او هدیه داد.

اورشلیم‌پست در پایان خاطرنشان می‌کند که هیچ‌یک از گزارش‌های اخیر به تاثیر عدم حمایت آمریکا و اسرائیل از معترضان ایرانی در ماه ژانویه اشاره نکرده‌اند.

به‌نوشته این روزنامه، همچنین به تماس نتانیاهو با ترامپ برای منصرف کردن او از شروع جنگ، پس از توییت «کمک در راه است»، پرداخته نشده است. دفتر نخست‌وزیری و موساد به ادعاهای مطرح شده در این گزارش اورشلیم‌پست پاسخی نداده‌اند.