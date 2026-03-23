تخریب کامل مکانی در خرمآباد در پی حمله هوایی
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در بامداد دوشنبه سوم فروردین از تخریب کامل مکانی در خرمآباد پس از حمله اسرائیل و آمریکا حکایت دارد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در بامداد دوشنبه سوم فروردین از تخریب کامل مکانی در خرمآباد پس از حمله اسرائیل و آمریکا حکایت دارد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد کارخانه تولید موتور توربین در قم که به گفته این نهاد در تولید موتورهای پهپادهای تهاجمی و قطعات هوایی مورد استفاده سپاه پاسداران نقش داشت، هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس این بیانیه، تصاویر منتشرشده نشان میدهد این تاسیسات در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ پیش از حمله سالم بوده و سه روز بعد، در پی حملات «ویرانگر» نیروهای آمریکایی، بهشدت تخریب شده است.
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند که برای نخستینبار، جلسه «شورای دفاع یکپارچه» به ریاست لی جهمیانگ، رییسجمهوری این کشور، با هدف بررسی آمادگی امنیتی برگزار میشود.
بر اساس این گزارشها، این نشست به بررسی تاثیر بیثباتی در خاورمیانه بر امنیت شبهجزیره کره و گزینههای تقویت «دفاع مستقل» اختصاص دارد.
همزمان، دولت کره جنوبی تصمیم گرفته به بیانیه مشترک کشورهای اروپایی و ژاپن در محکومیت انسداد تنگه هرمز بپیوندد، اما همچنان در برابر درخواستها برای اعزام نیرو با احتیاط عمل میکند.
این شورا که بر اساس قانون دفاع یکپارچه تشکیل میشود، معمولاً به ریاست نخستوزیر برگزار میشود و حضور رییسجمهوری در آن، نخستین مورد در دولت کنونی محسوب میشود.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارشها و همزمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر میدهد.
بر اساس این گزارشها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجرهها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.
شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدودهای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در شرق تهران در طول بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری بهعنوان محل استراحت استفاده میکنند.
در مناطق اطراف تهران نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر دادهاند که بهدنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.
با افزایش تنشها در خاورمیانه و کاهش تمایل سرمایهگذاران به ریسک، ارزش دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه در شرق آسیا تقویت شد.
شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی میسنجد، با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۹۹.۶۲ رسید. در مقابل، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس همگی با کاهش ارزش مواجه شدند.
تحلیلگران میگویند افزایش قیمت انرژی و نگرانیهای تورمی باعث شده بانکهای مرکزی به سمت سیاستهای انقباضیتر حرکت کنند؛ عاملی که به تقویت دلار بهعنوان یک دارایی امن کمک کرده است.
در همین حال، برخی کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت تداوم درگیریها، روند تقویت دلار میتواند ادامه یابد و فشار بیشتری بر سایر ارزهای جهانی وارد کند.
مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد این نهاد در پی جنگ در ایران، با دولتهای آسیایی و اروپایی درباره آزادسازی بیشتر ذخایر نفتی در صورت لزوم رایزنی میکند.
به گزارش رویترز، فاتح بیرول گفت تصمیمگیری در اینباره به شرایط بازار بستگی دارد و تاکید کرد سطح مشخصی از قیمت نفت برای آغاز این اقدام تعیین نشده است.
او همچنین بحران کنونی خاورمیانه را «بسیار شدید» توصیف کرد و بازگشایی تنگه هرمز را مهمترین راهحل برای کاهش فشار بر بازار جهانی انرژی دانست.