روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق ایران، این نیرو در اقدامی تلافی‌جویانه زیرساخت‌های انرژی طرف مقابل و برخی تاسیسات مرتبط در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که تهدید به حمله به زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق، می‌تواند خدماتی مانند بیمارستان‌ها، امدادرسانی و شبکه آب را مختل کند و اقدامی «غیرانسانی» محسوب می‌شود.

سپاه همچنین تاکید کرده است: «ما مصمم هستیم هر تهدیدی را در همان سطحی که تراز بازدارندگی ایجاد کند پاسخ دهیم» و هشدار داده که در صورت تشدید تنش‌ها، «پاسخ جمهوری اسلامی متناسب و قاطع خواهد بود.»

شنبه شب (اول فروردین) دونالد ترامپ با انتشار پستی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا تنگه هرمز را بطور کامل باز کند و تهدید کرد که در صورت عدم انجام این‌کار، آمریکا نیروگاه‌های ایران را مورد حمله قرار خواهد داد.

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد اختلال در کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، و همچنین حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه، تلاش کرده تا جنگ را منطقه‌ای کند.

