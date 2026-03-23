ادامه تهدیدات حامیان حکومت علیه ایراناینترنشنال
ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد حامیان جمهوری اسلامی در کرج فریاد میزدند: «سپاهی نقطهزن، [ایران] اینترنشنال رو بزن.»
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، مشاهده دود و افزایش حضور نیروهای امنیتی در صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح دود ناشی از انفجار در محدوده پایینتر از اقدسیه مشاهده شده است. همچنین در منطقه ۱۷، در پارکینگ مجموعه ورزشی شهدای این منطقه (استخر آدم و حوا)، ونهای یگان ویژه و چادرهای نیروی انتظامی مستقر شدهاند که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت است.
در شیراز، شهروندان از شنیده شدن صدای یک انفجار بسیار شدید در ساعت ۰۶:۵۵ صبح خبر دادهاند. در تبریز نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدیدی در شهر شنیده شده است.
در ورامین، به گفته شاهدان، پایگاه بسیج در منطقه خیرآباد در ساعت حدود ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفته است. همزمان در گرمدره نیز گزارش شده که پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی طی ۷ تا ۸ نوبت بمباران شدهاند.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، فعال شدن پدافند و جابهجایی نیروهای نظامی در بامداد و صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۱۲ بامداد انفجار شدیدی در منطقه حکیمیه رخ داده است. همچنین در بازه زمانی ۰۵:۳۰ بامداد، چندین انفجار سنگین در حوالی کوههای لویزان، انتهای پیروزی و پشت کوههای پارچین گزارش شده و همزمان پدافند در شرق تهران فعال بوده است.
شهروندان همچنین اعلام کردهاند که بین ساعت ۰۵:۳۰ تا ۰۵:۴۰ بامداد، پس از این حملات، لرزش خانهها در مناطق مرکزی شهر از جمله محدوده میدان جمهوری و خیابان آذربایجان نیز احساس شده است که نشاندهنده گستره تاثیر این انفجارهاست.
در کرج، ساکنان گوهردشت از شنیده شدن صدای جنگندهها بین ساعت ۰۲:۰۰ تا ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد همزمان با آغاز انفجارها برق قطع شده و حدود ساعت ۰۶:۰۰ دوباره وصل شده است.
در شمال کشور، در ساری، گزارش شده که نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران از میدان امام به ساختمان هلال احمر در بلوار امام رضا، ابتدای طالقانی دوم منتقل شدهاند؛ اقدامی که به گفته شاهدان در شرایطی با حساسیت بالا انجام شده است.
در یزد نیز حوالی ساعت ۰۷:۱۴ صبح صدای انفجاری بسیار شدید شنیده شده که به گفته شهروندان، لرزش شیشهها تا چند کیلومتر دورتر نیز احساس شده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق ایران، این نیرو در اقدامی تلافیجویانه زیرساختهای انرژی طرف مقابل و برخی تاسیسات مرتبط در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که تهدید به حمله به زیرساختهای حیاتی از جمله برق، میتواند خدماتی مانند بیمارستانها، امدادرسانی و شبکه آب را مختل کند و اقدامی «غیرانسانی» محسوب میشود.
سپاه همچنین تاکید کرده است: «ما مصمم هستیم هر تهدیدی را در همان سطحی که تراز بازدارندگی ایجاد کند پاسخ دهیم» و هشدار داده که در صورت تشدید تنشها، «پاسخ جمهوری اسلامی متناسب و قاطع خواهد بود.»
شنبه شب (اول فروردین) دونالد ترامپ با انتشار پستی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا تنگه هرمز را بطور کامل باز کند و تهدید کرد که در صورت عدم انجام اینکار، آمریکا نیروگاههای ایران را مورد حمله قرار خواهد داد.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با ایجاد اختلال در کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، و همچنین حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه، تلاش کرده تا جنگ را منطقهای کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه شب (به وقت شرق آمریکا) در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال بدون هیچ توضیحی با حروف درشت نوشت: «صلح از طریق قدرت، اگر بخواهم ملایم بگویم!!!»
این اظهارنظر در حالی مطرح شده که شنبه شب (اول فروردین) ترامپ با انتشار پستی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا تنگه هرمز را بطور کامل باز کند و تهدید کرد که در صورت عدم انجام اینکار، آمریکا نیروگاههای ایران را مورد حمله قرار خواهد داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد کارخانه تولید موتور توربین در قم که به گفته این نهاد در تولید موتورهای پهپادهای تهاجمی و قطعات هوایی مورد استفاده سپاه پاسداران نقش داشت، هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس این بیانیه، تصاویر منتشرشده نشان میدهد این تاسیسات در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ پیش از حمله سالم بوده و سه روز بعد، در پی حملات «ویرانگر» نیروهای آمریکایی، بهشدت تخریب شده است.