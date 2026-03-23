بررسی نقش سوئد در بازسازی ایران پس از جنگ
آزاده رجحان، نماینده پارلمان سوئد، وزیر توسعه این کشور را برای توضیح درباره نقش احتمالی در بازسازی ایران پس از جنگ و حمایت از نهادهای دموکراتیک به پارلمان فراخواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و اعلام کرد هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد. در سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه گفتوگو با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای درباره حلوفصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفتوگوهای جاری» است.
پیام ترامپ در تروث سوشال بهصورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
ترامپ بامداد دوم فروردین ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل تنگه هرمز تعیین کرده و هشدار داده بود در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به نیروگاهها، زیرساختهای حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.
شاهزاده رضا پهلوی دوم فروردین از رهبران آمریکا و اسرائیل خواست ضمن ادامه کارزار علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از حمله به«زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران» خودداری کنند.
در روزهای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم فروردین اعلام کرد اظهارات ترامپ در خصوص مذاکره تهران و واشینگتن، «در چارچوب تلاشها برای کاهش قیمت انرژی و کسب زمان برای اجرای طرحهای نظامی او» مطرح شدهاند.
این وزارتخانه افزود: «ابتکاراتی از سوی کشورهای منطقه برای کاهش تنش وجود دارد و پاسخ ما به همه آنها واضح است: ما طرفی نیستیم که این جنگ را آغاز کرده است و همه این درخواستها باید به واشنگتن ارجاع داده شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از «یک منبع ایرانی» گزارش داد «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» با ترامپ وجود ندارد.
این رسانه حکومتی افزود رییسجمهوری ایالات متحده «پس از شنیدن اینکه اهداف ما تمام نیروگاههای غرب آسیا خواهد بود، عقبنشینی کرد».
تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» نوشت: «مذاکرهای در جریان نبوده و نیست و با این نحوه از جنگ روانی نه تنگه هرمز به شرایط ماقبل جنگ بازمی گردد و نه آرامش به بازارهای انرژی.»
ترامپ در حالی از «مذاکرات سازنده» تهران و واشینگتن طی دو روز گذشته خبر میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدات خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه میدهند.
شورای دفاع جمهوری اسلامی سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد سیاست تهران در قبال تنگه هرمز بر اساس «فرمان» مجتبی خامنهای، رهبر جدید حکومت ایران، ادامه مییابد.
این نهاد همچنین تهدید کرد در صورت حمله به «سواحل یا جزایر ایرانی»، جمهوری اسلامی اقدام به مینگذاری در «کلیه معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل» خواهد کرد.
پیشتر خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد مسکو با بستن تنگه هرمز مخالف است.
در صحنه تحولات میدانی، گزارشها از ادامه حملات به مواضع جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران حکایت دارند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در جریان حملات بامداد سوم فروردین، تعدادی از «خانههای امن» در نقاط مختلف تهران از جمله اقدسیه، مجیدیه و چیذر هدف قرار گرفتند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی، شعار دونالد ترامپ درباره «برقراری صلح از طریق قدرت» را مورد تایید قرار داد و گفت جمهوری اسلامی تنها «زبان زور را میفهمد».
گفتوگو با شهران طبری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی:
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجاری مهیب را در شرق تهران در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
در پی ادامه حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران، از تبریز تا ارومیه و از یزد تا اصفهان و تهران هدف قرار گرفتند.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از آخرین تحولات جنگ میگوید:
کمتر از ۲۴ ساعت مانده به پایان ضربالاجل آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «صلح از طریق قدرت بهدست میآید.»
ارزیابی علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال