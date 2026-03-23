دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا از مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داد اعلام کرد که حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی پنج روز به تعویق خواهد افتاد.

او در تروث سوشال نوشت: «با کمال خرسندی گزارش می‌دهم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران، طی دو روز گذشته، گفت‌وگوهای بسیار خوب و ثمربخشی درباره یک راه‌حل کامل و جامع برای پایان دادن به خصومت‌های ما در خاورمیانه داشته‌اند.»

ترامپ افزود: «بر اساس لحن و حال‌وهوای این گفت‌وگوهای عمیق، مفصل و سازنده، که در طول هفته ادامه خواهد یافت، من به وزارت جنگ دستور داده‌ام که هرگونه حملات نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را برای مدت پنج روز به تعویق بیندازد، مشروط به موفقیت نشست‌ها و گفت‌وگوهای جاری.»