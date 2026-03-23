محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دوشنبه سوم فروردین با هشدار نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه، گفت که خاورمیانه در مرحله‌ای «بسیار خطرناک» قرار دارد و احتمال گسترش درگیری‌ها به جنگی وسیع‌تر، هر روز افزایش می‌یابد.

السودانی، اسرائیل را به «شعله‌ور کردن جنگ‌ها، ایجاد فجایع انسانی و نقض قوانین بین‌المللی» متهم کرد و هشدار داد ادامه تنش‌ها ممکن است به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز منجر شود؛ امری که پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

او تاکید کرد: «عراق اجازه نخواهد داد خاک این کشور به عرصه تسویه‌حساب قدرت‌ها تبدیل شود و هم‌زمان تلاش‌های دیپلماتیک برای نزدیک کردن دیدگاه طرف‌های متخاصم را دنبال می‌کند.»

به گفته السودانی، روابط خوب بغداد با تهران و واشینگتن، امکان ایفای نقش میانجی را برای عراق فراهم کرده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین گفت کشورش به راه‌حل نظامی باور ندارد و هشدار داد هرگونه مداخله نظامی برای حل مساله تنگه هرمز، با واکنش حکومت ایران روبه‌رو خواهد شد.

او حمله آمریکا به نیروهای حشد الشعبی را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروها انجامید، به‌شدت محکوم کرد.