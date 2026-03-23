اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر مذاکراتی بسیار سخت و جدی با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که در عمل اداره امور را در دست دارد، واکنش‌های متناقض متعددی را برانگیخته است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتاده‌اند.»

او افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان‌کننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستاده‌اند.»

این در حالی است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه خواستار برگزاری دیداری با قالیباف شده است.

