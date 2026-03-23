رفع خطر حمله هوایی در عربستان سعودی
دفاع مدنی عربستان سعودی شامگاه دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد خطر حمله هوایی در منطقه شرقی و الخرج رفع شده است.
در بیستوچهارمین روز جنگ، دوشنبه سوم فروردین، شهروندان از تداوم انفجارها در نقاط مختلف کشور از جمله تهران خبر دادند. همزمان گزارشهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از برقراری ایستهای بازرسی در برخی شهرهاست.
حملات به تهران و کرج ادامه دارد
بر اساس پیام یک مخاطب ایراناینترنشنال، سوم فروردین ساعت ۱۴:۱۰ در محدوده تهرانپارس ۱۱ بار صدای انفجار شنیده شد.
همچنین ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه نشان داد.
عفرت سوفر، از کنگره جهانی یهود، به ایراناینترنشنال گفت: «یهودیستیزی بهصورت تصاعدی در حال افزایش است و در بریتانیا اعضای جامعه یهودی تلاش میکنند امنیت خود را حفظ کنند. دولت بودجههایی را افزایش داده، اما برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی کافی نبوده است.»
او افزود: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی میتواند ابزار حقوقی موثرتری برای مهار این فعالیتها فراهم کند.»
وبسایت اکسيوس دوشنبه سوم فروردین گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تلفنی گفتوگو کرده است.
بر اساس این گزارش، محور این تماس بررسی تلاشها برای آغاز مذاکرات با ایران بوده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر مذاکراتی بسیار سخت و جدی با عالیترین مقام جمهوری اسلامی که در عمل اداره امور را در دست دارد، واکنشهای متناقض متعددی را برانگیخته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند.»
او افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند.»
این در حالی است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه خواستار برگزاری دیداری با قالیباف شده است.
مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عقبنشینیهای چندباره دشمن، نتیجه پشتیبانی مردم در خیابانها از رزمندگان میدان است.»
به گفته او، نبرد تا «تحقق اهداف ملی و میهنی» ادامه دارد.
موسوی نوشت: «حضور حیرتانگیز مردم در خیابان، کارآمدی میدان را رقم زده است و این رمز پیروزیها و حماسههای بعدی است.»