فرستنده رادیویی صدای و سیمای بندر عباس هدف حمله قرار گرفت
مدیر کل صدا و سیما مرکز خلیج فارس در بندرعباس یکشنبه شب اعلام کرد که فرستنده رادیویی صدای و سیمای بندر عباس هدف حمله قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه دوم فروردین، حملات هوایی گستردهای در جنوب کشور از جمله بندرعباس صورت گرفته است.
شهروندی با ارسال این ویدیو نوشته است در محدوده پایگاه هوایی بندرعباس چندین انفجار شدید رخ داده و صدایی شبیه عبور موشک شنیده میشود.
او خیابانها و آسمان شهر را پر دود و انفجارهای امشب را طی ۲۰ روز اخیر بیسابقه توصیف کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت قیمت نفت خام ایالات متحده همچنان بیثبات است، زیرا جنگ ایران همچنان مانع کشتیرانی و تولید در خاورمیانه میشود.
به نوشته این خبرگزاری، نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدیت در ایالات متحده، با از سرگیری معاملات در عصر یکشنبه، دوم فروردین، در بورس کالای شیکاگو، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما سپس به ۹۷.۸۶ دلار کاهش یافت.
این رقم کمی کمتر از قیمت ۹۸.۳۲ دلار در روز جمعه بود.
آسوشیتدپرس افزود قیمت هر بشکه نفت خام برنت، استاندارد بینالمللی، یکشنبه کمی بیش از ۱۱۱دلار معامله شد. این قیمت روز جمعه ۱۱۲.۱۹ دلار و در اوایل هفته گذشته به ۱۱۹.۵۰ دلار بود.
این خبرگزاری اضافه کرد تحلیلگران بازار پس از آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز در صورت عملی شدن تهدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر حمله به نیروگاههای انرژی، فوراً و به طور کامل بسته خواهد شد، از نزدیک اوضاع را زیر نظر داشتند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، شعلههای آتش برخاسته از مواضع جمهوری اسلامی در شیراز پس از حمله آمریکا و اسرائیل در شامگاه یکشنبه دوم فروردین ۱۴۰۵ را نشان میدهد.
به گزارش شهروند، این شعلهها مربوط به انهدام یک پایگاه نظامی در ملوسجان شیراز است.
با تشدید تنشها در جنگ با حکومت ایران و افزایش نگرانیها از پیامدهای آن بر بازارهای جهانی، دولت بریتانیا در حال آمادهسازی برای مدیریت شوکهای اقتصادی احتمالی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخستوزیر این کشور جلسهای اضطراری برای بررسی وضعیت برگزار میکند.
به گزارش رویترز، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قرار است روز دوشنبه، ۳ فروردین، نشستی اضطراری درباره پیامدهای اقتصادی جنگ در ایران برگزار کند. در این نشست که در قالب جلسات بحران موسوم به «کبرا» برگزار میشود، ریچل ریوز، وزیر دارایی، و اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان، به همراه وزیران خارجه و انرژی نیز حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاران خود را برای هفتهای پرنوسان در بازارهای مالی آماده میکنند؛ بهویژه پس از آنکه حکومت ایران هشدار داده در صورت حمله آمریکا به شبکه برق این کشور، زیرساختهای انرژی و آب کشورهای همسایه در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
رویترز مینویسد بریتانیا نسبت به این تحولات آسیبپذیرتر است؛ چرا که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی دارد و همزمان با تورم بالا و فشار بر منابع مالی عمومی مواجه است. همین عوامل باعث شده اوراق قرضه دولتی این کشور افتی شدیدتر نسبت به بسیاری از اقتصادهای مشابه تجربه کند.
به گفته وزارت دارایی بریتانیا، در نشست پیشرو موضوعاتی از جمله تاثیر بحران بر خانوارها و کسبوکارها، امنیت انرژی، تابآوری زنجیرههای تامین و واکنشهای بینالمللی بررسی خواهد شد.
در همین حال، وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرده هنوز برای ارزیابی دقیق پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور زود است و در برابر درخواستها برای اجرای بستههای حمایتی گسترده مقاومت کرده و از بررسی گزینههای هدفمندتر خبر داده است.
رویترز همچنین گزارش میدهد که افزایش قیمت انرژی میتواند نرخ تورم بریتانیا را دوباره بالا ببرد؛ بهطوری که برخی اقتصاددانان پیشبینی میکنند تورم تا پایان سال به حدود ۵ درصد برسد. این روند میتواند برنامههای دولت برای ساماندهی مالیه عمومی را مختل کند و حتی به افزایش مالیاتها منجر شود.
در بازارهای مالی نیز نشانههای نگرانی بهوضوح دیده میشود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا برای نخستینبار در نزدیک به دو دهه گذشته از ۵ درصد عبور کرده و انتظارات درباره سیاستهای پولی نیز بهسرعت تغییر کرده است؛ بهطوری که بازارها اکنون بیش از گذشته احتمال افزایش نرخ بهره را در نظر میگیرند.
بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده آماده اقدام برای مهار تورم است، هرچند هنوز درباره افزایش نرخ بهره تصمیمگیری نشده است.
به نوشته رویترز، تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه و بهویژه جنگ با حکومت ایران، نهتنها امنیت انرژی، بلکه ثبات مالی بریتانیا را نیز در معرض تهدیدی جدی قرار داده و دولت را ناچار به ورود به وضعیت آمادهباش اقتصادی کرده است.
گزارشها از حملات جدید در تهران و شهرهای دیگر ایران حکایت دارد.
رسانههای ایران از حمله هوایی به ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در دوشانتپه خبر دادند.
بر اساس گزارشهای مخاطبان، شامگاه یکشنبه در بوشهر چهار انفجار و در بندر خمیر، بندرعباس و باغبهادران نیز انفجار گزارش شد.