خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت قیمت نفت خام ایالات متحده همچنان بی‌ثبات است، زیرا جنگ ایران همچنان مانع کشتیرانی و تولید در خاورمیانه می‌شود.

به نوشته این خبرگزاری، نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدیت در ایالات متحده، با از سرگیری معاملات در عصر یکشنبه، دوم فروردین، در بورس کالای شیکاگو، برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما سپس به ۹۷.۸۶ دلار کاهش یافت.

این رقم کمی کمتر از قیمت ۹۸.۳۲ دلار در روز جمعه بود.

آسوشیتدپرس افزود قیمت هر بشکه نفت خام برنت، استاندارد بین‌المللی، یکشنبه کمی بیش از ۱۱۱دلار معامله شد. این قیمت روز جمعه ۱۱۲.۱۹ دلار و در اوایل هفته گذشته به ۱۱۹.۵۰ دلار بود.

این خبرگزاری اضافه کرد تحلیلگران بازار پس از آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز در صورت عملی شدن تهدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر حمله به نیروگاه‌های انرژی، فوراً و به طور کامل بسته خواهد شد، از نزدیک اوضاع را زیر نظر داشتند.