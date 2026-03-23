رهگیری یک پهپاد در شرق عربستان سعودی
سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی شامگاه دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد یک پهپاد در منطقه شرقی این کشور رهگیری شد.
سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی شامگاه دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد یک پهپاد در منطقه شرقی این کشور رهگیری شد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر داد که برخی مناطق اصفهان شامگاه دوشنبه سوم فروردین چندین بار هدف حمله قرار گرفت و صدای انفجارهای مکرر شنیده شد.
مخاطب دیگری هم این روایت را تایید کرد و گفت که شامگاه دوشنبه در مرکز شهر اصفهان صدای چندین انفجار گزارش شده است.
بر اساس یک روایت دیگر، از ساعت ۹ شب دوشنبه، جنگندهها در آسمان شاهینشهر در ارتفاع پایین پرواز کردهاند و صدای پنج تا شش انفجار پیاپی شنیده شده است.
پنج-شش انفجار هم در محدوده شهرک صنعتی رامهرمز رخ داده که با موج شدید همراه بوده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال خبر داد که جنگندهها بعدازظهر دوشنبه در همدان با ارتفاع بسیار پایین در حال مانور بودند.
عصر دوشنبه در شرق اتوبان بابایی در تهران، در محدوده دانشگاه «امام حسین» نیز صدای پدافند و جنگنده شنیده شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه سوم فروردین گفت با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا گفتوگو کرده و افزود که ترامپ معتقد است «دستاوردهای جنگ میتواند به عنوان اهرم برای رسیدن به توافق با تهران» استفاده شود: «او معتقد است فرصتی دست داده تا از دستاوردهای چشمگیر ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده استفاده کنیم و از طریق یک توافق، به اهداف جنگ دست یابیم. توافقی که منافع حیاتی ما را بهطور کامل حفظ کند.»
نتانیاهو در ادامه گفت: «در عین حال، عملیاتهای ما هم در ایران و هم در لبنان ادامه دارد. برنامه موشکی و هستهای را هدف قرار دادهایم و همچنان ضربات سنگینی به حزبالله وارد میکنیم. تنها چند روز پیش نیز دو تن دیگر از عوامل هستهای ایران را حذف کردیم و این روند همچنان ادامه دارد.»
او تاکید کرد که اسرائیل در هر شرایطی، از منافع حیاتی خود «قاطعانه» محافظت خواهد کرد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا» سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی «ابتکار عمل» را در خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان در دست دارد و تنگه هرمز را «هوشمندانه و مقتدرانه» کنترل میکند.
به گفته این سخنگو، بهدلیل «تسلط و قدرت کافی جمهوری اسلامی»، نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا بر ضرورت، از هر امکانی برای تامین امنیت استفاده خواهد شد.
او در ادامه گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با تسلط بر آمریکا و اسرائیل و با همکاری کشورهای منطقه، قادر به تامین امنیت خلیج فارس هستند و کشورهای فرامنطقهای حق دخالت در این حوزه را ندارند.»
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در پی متهم شدن دو نفر به «همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی»، به این وزارتخانه احضار شده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد این احضار به دستور وزیر خارجه انجام شده و علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، از سوی همیش فالکونر، مسئول امور خاورمیانه، به این وزارتخانه فراخوانده شده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدام در پی اعلام اتهام علیه دو فرد - یک تبعه ایرانی و یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی - بر اساس قانون امنیت ملی انجام شده است؛ افرادی که به ظن ارائه کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بر برقراری امنیت ملی این کشور تاکید کرد و «تهدیدهای ناشی از سوی تهران و افرادی که برای آن کار میکنند» را «بسیار جدی» تلقی کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که دولت بریتانیا تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام خواهد داد، از جمله افشای آنچه «اقدامات بیپروا و بیثباتکننده ایران در داخل و خارج» توصیف شده است.
یک مخاطب ایراناینترنشنال در بیدگنه استان تهران، عصر دوشنبه سوم فروردین خبر داد که دو پرتاب موشکی و وقوع انفجار در پی آن را دیده است.
در بندر ماهشهر نیز عصر دوشنبه صدای انفجار شنیده شده است.
اهواز عصر دوشنبه شاهد دستکم پنج انفجار بوده است.
یک مخاطب خبر داد که شامگاه دوشنبه در محدوده دروازه تهران در اصفهان صدای انفجار شدیدی شنیده است.
شامگاه دوشنبه در شمال شهر اصفهان نیز صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است.
عصر دوشنبه شهروندان صدای پرواز جنگندهها در شهرستان الیگودرز استان لرستان را هم شنیدهاند.