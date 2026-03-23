برخاستن دود بزرگ انفجار از تهرانپارس
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین در گفتوگو با خبرنگاران درباره مجتبی خامنهای، رهبر معرفی شده در ایران به جای علی خامنهای، پدرش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، گفت: «او را رهبر نمیدانم.»
ترامپ همچنین گفت: «چیزی از او نشنیدهایم و نمیدانیم که زنده است یا نه.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت که جمهوری اسلامی خواستار توافق است: «ما هم میخواهیم توافق کنیم.»
ترامپ گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او و جرد کوشنر، دامادش، با ایرانیها مذاکره کردهاند.
او تاکید کرد: «به نکات مهمی برای توافق رسیدهایم و امیدوارم این موضوع حلوفصل شود.»
ترامپ درباره گفتوگوها با جمهوری اسلامی گفت: «اسرائیل از آنچه داریم بسیار خوشحال خواهد شد. اگر توافق داشته باشیم، خیلی آسان میتوانیم خودمان اورانیوم غنیشده را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا درباره این مذاکرات گفت: آنان تماس گرفتند. من تماس نگرفتم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه سوم فروردین در واکنش به نوشته دونالد ترامپ مبنی بر تعویق حمله به زیرساختهای ایران، گفت که جمهوری اسلامی «در سراشیبی سقوط» قرار دارد.
نتانیاهو در ادامه گفت که دولتش در حال رساندن اسرائیل به جایگاهی است که پیشتر در آن نبوده است.
او تاکید کرد: «ما در تلاشیم تا اسرائیل را به جایگاهی که هرگز نبوده و جمهوری اسلامی را به جایگاهی که هرگز نبوده برسانیم؛ آنها در پایین هستند و ما در بالا هستیم.»
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، دوشنبه سوم فروردین ماه اعلام کرد شامگاه یکشنبه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صحبت و نگرانیهای خود را درباره حملات به نیروگاههای ایران، منتقل کرده است.
مرتس از تصمیم ترامپ برای تعویق حمله به نیروگاههای ایران قدردانی کرد و افزود که این تصمیم اکنون امکان تماس فوری و مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی را نیز فراهم میکند.
او همچنین گفت: «هنوز به مرحله گفتوگو با آمریکا برای اقدام مشترک در مورد تنگه هرمز نرسیدهایم ولی به ترامپ گفتم حاضریم کمک کنیم که آتشبس برقرار شود. البته مسیر دشواری است چون اسرائیل هم باید موافق باشد.»
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از «منابعی در مراجع عالی نظام» اعلام کرد هیچ گفتوگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام نشده و اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکره با حکومت ایران نادرست است.
به گفته این منابع، تعویق حمله به زیرساختهای برق ایران پس از «تهدید» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به اقدام متقابل صورت گرفت و موضع جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز تغییری نکرده است.