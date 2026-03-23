هفت خط انتقال برق در کویت از دسترس خارج شد
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت برق کویت اعلام کرد که هفت خط انتقال برق در این کشور به دلیل آسیب ناشی از ریزش آوار ناشی از قطع خطوط انتقال، از سرویس خارج شدهاند.
پیامهای ارسال شده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در نخستین ساعات روز سهشنبه چهارم فروردین در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اندیمشک، کُنارک، دزفول و برازجان خبر میدهد.
بر اساس چند پیام دریافتی صدای انفجاری شدید در محدوده دروس، ستارخان، تجریش و شرق تهران شنیده شد.
همچنین گزارشها از شهر برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر، از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده و انفجار شدید در بامداد سهشنبه درون شهر و اطراف آن حکایت دارد.
پیامهای دریافتی از اندیمشک از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی شهرک صنعتی خبر میدهد. شهروندان بندر کُنارک نیز با ارسال پیامهایی اطلاع دادند که تاسیسات نیروی دریایی هدف حمله قرار گرفته است.
بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، گفت که حملات به ایران باید ادامه یابد و همزمان اسرائیل اطمینان حاصل کند که در جریان توافق با جمهوری اسلامی، اورانیوم غنیشده از این کشور خارج و تاسیسات ساخت موشکهای بالستیک منهدم شود.
او بامداد سهشنبه چهارم فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در هرگونه توافق با ایرانیها، اسرائیل باید از خروج اورانیوم غنیشده از ایران، نابودی تولید موشکهای بالستیک نابود شود و توقف حمایت مالی از نیروهای نیابتی ایران در منطقه مطمئن شود.»
گانتس همچنین با تاکید بر ضرورت آزادی عمل اسرائیل برای «مقابله با هر شکلی از نقض تعهدات» از سوی جمهوری اسلامی در صورت توافق احتمالی افزود: «پایان دادن به این عملیات نظامی بدون تضمین همه این شروط، به این معناست که دور بعدی درگیری بیش از هر زمان دیگری نزدیک خواهد بود و این امر مخالفان حکومت و ائتلاف منطقهای را تضعیف خواهد کرد.»
بر اساس پیام مخاطبان و شاهدان عینی، مناطقی در تهران، اصفهان و چند استان دیگر دوشنبه شب و بامداد سهشنبه ۴ اسفند هدف حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
چند منطقه در اصفهان از جمله قائمیه، سهراه سیمین و پل وحید دوشنبه شب ۳ فروردین هدف قرار گرفت. بعد از انفجار برق منطقه قطع شد و شیشههای برخی از ساختمانها شکست. نیم ساعت بعد ساختمان آگاهی در خیابان قائمیه هدف قرار گرفت. بامداد سهشنبه یک دکل مخابراتی هدف قرار گرفت.
صدای انفجار در محله دروس تهران و همچنین مناطقی از شرق تهران بامداد سهشنبه ۴ فروردین شنیده شد. رسانههای ایران نیز گزارش دادند که در بامداد سهشنبه صدای انفجار در شهر ری شنیده شده است.
بعد از ظهر دوشنبه سوم فروردین یک مرکز حفاظت اطلاعات در مراغه برای سومین بار هدف قرار گرفت و در برازجان استان بوشهر نیز ساعت ۰۱:۰۴ بامداد سهشنبه صدای پرواز جنگنده و انفجار شدید شنیده شد.
سفیر اوکراین در سازمان ملل با اشاره به اینکه شواهد کافی برای ارسال پهپادهای تهاجمی از روسیه به ایران است، هشدار داد که همکاری نظامی میان روسیه و حکومت ایران، در جریان جنگ در خاورمیانه «تهدیدی عظیم برای امنیت بینالمللی» به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، آندری ملنیک، دوشنبه سوم فروردین به شورای امنیت سازمان ملل گفت که روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در هدفگیری داراییهای نظامی آمریکا در منطقه، پشتیبانی اطلاعاتی از جمله تصاویر ماهوارهای و سایر دادهها را در اختیار این کشور قرار میدهد.
او همچنین گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد روسیه، که اکنون نسخه پیشرفتهای از پهپاد شاهد با طراحی اولیه ایرانی تولید میکند، در حال ارسال این پهپادهای تهاجمی به ایران است.
او از ایالات متحده و جامعه بینالمللی خواست این تهدید را جدی بگیرند و گفت تامین پهپاد از سوی روسیه به حکومت ایران امکان میدهد به حملات خود علیه اهدافش در سراسر خاورمیانه ادامه دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از «منابع امنیتی» نوشت که دو نفر از نیروهای حشد الشعبی عراق در حملات هوایی در استان انبار در غرب این کشور کشته شدند. این حملات بامداد سهشنبه چهارم فروردین گزارش شد.
این رسانه افزود: «منابع امنیتی اعلام کردند که در حملات هوایی به استان انبار، مکانی متعلق به نیروهای شبهنظامی حشد الشعبی عراق، گروه نیابتی مورد حمایت حکومت ایران، هدف قرار گرفت و به کشته شدن دو نفر منجر شد.»
در این حمله پنج نفر نیز زخمی شدهاند.