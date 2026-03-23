پیام‌های ارسال شده به ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در نخستین ساعات روز سه‌شنبه چهارم فروردین در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اندیمشک، کُنارک، دزفول و برازجان خبر می‌دهد.

بر اساس چند پیام دریافتی صدای انفجاری شدید در محدوده دروس، ستارخان، تجریش و شرق تهران شنیده شد.

همچنین گزارش‌ها از شهر برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر، از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده و انفجار شدید در بامداد سه‌شنبه درون شهر و اطراف آن حکایت دارد.

پیام‌های دریافتی از اندیمشک از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی شهرک صنعتی خبر می‌دهد. شهروندان بندر کُنارک نیز با ارسال پیام‌هایی اطلاع دادند که تاسیسات نیروی دریایی هدف حمله قرار گرفته است.