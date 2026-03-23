هند از عبور دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد
یک مقام دولت هند گفت خرید نفت از ایران یک تصمیم فنی و تجاری از سوی شرکتها است.
او افزود: نفتکشهای الپیجی پاین گس و جگ واسانت حرکت خود را از تنگه هرمز آغاز کردهاند.
در پی ادامه حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران، از تبریز تا ارومیه و از یزد تا اصفهان و تهران هدف قرار گرفتند.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از آخرین تحولات جنگ میگوید:
کمتر از ۲۴ ساعت مانده به پایان ضربالاجل آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «صلح از طریق قدرت بهدست میآید.»
ارزیابی علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا از مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داد اعلام کرد که حملات به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
او در تروث سوشال نوشت: «با کمال خرسندی گزارش میدهم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران، طی دو روز گذشته، گفتوگوهای بسیار خوب و ثمربخشی درباره یک راهحل کامل و جامع برای پایان دادن به خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
ترامپ افزود: «بر اساس لحن و حالوهوای این گفتوگوهای عمیق، مفصل و سازنده، که در طول هفته ادامه خواهد یافت، من به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حملات نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را برای مدت پنج روز به تعویق بیندازد، مشروط به موفقیت نشستها و گفتوگوهای جاری.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، تصویر دوربین مداربسته را از لحظه انفجار پایگاه بسیج در محله نازیآباد تهران نشان میدهد. این پایگاه در روزهای آغازین جنگ هدف حمله قرار گرفت.
