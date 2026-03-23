عربستان: دو موشک بالستیک به سوی ریاض شلیک شد
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که دو موشک بالستیک به سمت ریاض شلیک شده است. به گفته این وزارتخانه، یکی از موشکها رهگیری شده و موشک دیگر در منطقهای غیرمسکونی سقوط کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران از تداوم شنیده شدن صدای انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه سوم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در کرج حوالی ساعت ۰۳:۱۰ بامداد صدای پرواز جنگندهها همراه با چندین انفجار در سطح شهر شنیده شده است. همچنین در گرمدره، در نزدیکی کرج، شهروندان از وقوع «بمباران سنگین» در ساعت حدود ۰۵:۱۵ بامداد خبر دادهاند.
در شرق تهران، ساکنان تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار دوردست خبر دادهاند. در دماوند نیز گزارش شده که بین ساعت ۰۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ بامداد چندین انفجار شدید در منطقه شنیده شده است که نشاندهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی چندساعته است.
در غرب کشور، در الیگودرز، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد صدای عبور جنگندهها گزارش شده و در اندیمشک نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر در حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از افزایش تدابیر امنیتی نیز منتشر شده است. در رامهرمز، ایست بازرسی روزانه در مسیر جاده بهبهان به سمت فلکه سیلو برقرار شده است. همچنین در مشهد، ساکنان منطقه ۲ گزارش دادهاند که نیروهای بسیج شبها در یک ساختمان دوطبقه در کوچه ابوطالب ۶۶ مستقر میشوند.
در پی رهگیری یک موشک بالستیک بر فراز ابوظبی، یک شهروند هندی در امارات متحده عربی بر اثر سقوط ترکشها زخمی شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی الظفره و در آسمان منطقه الشوامخ رخ داده است.
همزمان، در بحرین و کویت نیز در پی شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران، آژیرهای هشدار به صدا درآمده، اما گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
در عربستان سعودی نیز وزارت دفاع اعلام کرده که چند پهپاد را در استان شرقی این کشور منهدم کرده است.
گزارشهای تازه دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از ادامه وقوع انفجارهای پیاپی، فعالیت پدافند هوایی و افزایش تدابیر امنیتی در بامداد دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدید و سپس فعالیت گسترده پدافند در اطراف لویزان شنیده شده است. در فاصله کوتاهی پس از آن، حدود ساعت ۰۳:۱۵ بامداد، سه انفجار شدید در شمالشرق تهران و حوالی دانشگاه امام حسین گزارش شده است.
همزمان، شهروندان در منطقه ازگل نیز از شنیده شدن صدای انفجار شدید همراه با لرزش خبر دادهاند. در نیاوران نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده فرمانیه یا کامرانیه در همان ساعات اولیه بامداد منتشر شده است. همزمانی این رویدادها در چند نقطه از شمال و شمالشرق تهران، از شدت و گستردگی تحرکات در این مناطق حکایت دارد.
در ارومیه، شاهدان از وقوع انفجار در منطقه بهداری در بامداد دوشنبه خبر دادهاند که به دنبال آن برق در این محدوده بهطور کامل قطع شده است.
در بوشهر نیز گزارشها از چندین انفجار شدید در نزدیکی پایگاه هوایی و فرودگاه حکایت دارد که به گفته شهروندان موجب لرزش گسترده در سطح شهر شده است. همچنین در ساعات ۰۳:۳۴ و ۰۳:۳۶ بامداد، انفجارهای شدید دیگری در این شهر گزارش شده که نشاندهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی کوتاه است.
در رامهرمز، شهروندان از برقراری ایست بازرسی در محدوده بین میدان سلمان فارسی و بلوار خلیج خبر دادهاند که نشانهای از افزایش کنترلهای امنیتی در این منطقه است.
همچنین در آجین گزارش شده که روز یکشنبه بهداری شهر تخلیه شده و نیروها و تجهیزات امنیتی به داخل آن منتقل شدهاند. این اقدام به گفته شاهدان در منطقهای حساس و پرجمعیت صورت گرفته و نگرانیهایی را در میان ساکنان ایجاد کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران حاکی از ادامه انفجارها، حملات به برخی اهداف و افزایش تحرکات امنیتی در بامداد دوشنبه است.
بر اساس این گزارشها، در هشتگرد، ساکنان شهر جدید از شنیده شدن صدای انفجار از راه دور در ساعات بامداد دوشنبه خبر دادهاند. در نزدیکی این منطقه، در بیدگنه نیز حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد انفجاری سنگین گزارش شده است.
در یزد، شاهدان اعلام کردهاند که حدود ساعت ۰۱:۲۰ بامداد، سایتی منتسب به سپاه پاسداران در پشت پارک کوهستان هدف حمله قرار گرفته است. در خرمآباد نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یک منزل مسکونی در پی حمله تخریب شده است؛ جزئیات بیشتری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است.
در استان البرز، شهروندان در نظرآباد از شنیده شدن صدای عبور جنگندهها در ارتفاع پایین در ساعت حدود ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین در فردیس، دو صدای انفجار از فاصله دور در بامداد دوشنبه گزارش شده است.
در گرمدره نیز به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۳:۱۰ بامداد انفجاری شدید در عمق پادگان قدیری رخ داده است.
در شمال کشور، در چمستان، گزارشها از ادامه تجمعهای شبانه در محدودهای پس از میدان اصلی شهر حکایت دارد. همچنین گفته شده در طول روز ایستهای کنترلی در این منطقه برقرار بوده که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی است.
فرمانده سنتکام در اولین مصاحبه پس از آغاز جنگ، به ایراناینترنشنال گفت ایالات متحده در حال هدف قرار دادن «رژیم» است نه مردم ایران. او جمهوری اسلامی را متهم کرد که با شلیک از مناطق پرجمعیت و حملات به غیرنظامیان، جان شهروندان خود را به خطر میاندازد.
دریابد برد کوپر گفت آمریکا میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز قایل است.
او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «آنها میتوانند همین حالا این جنگ را متوقف کنند، اگر تصمیم بگیرند که چنین کاری انجام دهند.»
فرمانده سنتکام حکومت ایران را متهم کرد که با استفاده از مناطق مسکونی برای شلیک موشکها و پهپادها، مردم را به خطر میاندازد: «من این را با چشمان خودم دیدهام… آنها هیچ اهمیتی برای مردم قائل نیستند و مردم خودشان را در معرض خطر قرار میدهند.»
