اورشلیم‌پست دوشنبه سوم فروردین نوشت در جریان عملیات «شیر غران» علیه حکومت ایران، پهپادهای تاکتیکی اسرائیلی در ماموریت‌های حساس مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ سامانه‌ای که شناسایی آن به‌راحتی امکان‌‎پذیر نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت اسرائیلی ایروسنتینل (AeroSentinel) در حوزه تولید پهپاد برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه فعالیت می‌کند و به‌سرعت در حال جلب توجه یگان‌های نخبه نظامی و مشتریان بین‌المللی است.

محصولات این شرکت شامل پهپادهای برد کوتاه و متوسط است که برای عملیات‌های تاکتیکی، پایش مرزها و ماموریت‌های حساس نظارت و شناسایی بهینه شده‌اند.

پیش‌تر در اسفندماه ۱۴۰۴، روزنامه معاریو گزارش داده بود حدود ۸۰ درصد حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با پهپاد انجام گرفت.

حداقل صدا و پرواز تا ۹۰ دقیقه

اورشلیم‌پست در ادامه گزارش خود نوشت پهپادهای ایروسنتینل برای ماموریت‌هایی طراحی شده‌اند که به زمان پرواز تا ۹۰ دقیقه و حداقل میزان صدا نیاز دارند؛ قابلیت‌هایی که در عملیات‌های نظامی مدرن، مانند آنچه در ایران و لبنان مشاهده می‌شود، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند.

‏این پهپادهای ۳.۶ کیلوگرمی در کمتر از پنج دقیقه به دست اپراتورها مونتاژ می‌شوند و داده‌ها را به‌صورت امن و لحظه‌ای به یک ایستگاه کنترل زمینی سیار در فاصله‌ای تا ۴.۸ کیلومتر منتقل می‌کنند.

به گزارش اورشلیم‌پست، ‏در جریان درگیری‌های اخیر، از جمله در غزه، نیروهای اسرائیلی بیش از گذشته به استفاده از پهپادهای کوچک تاکتیکی روی آورده‌اند؛ ابزاری برای شناسایی افراد مسلح، ترسیم دقیق محیط‌های شهری و پشتیبانی از نیروهای زمینی.

این سامانه‌ها ضمن کاهش ریسک برای نیروها، امکان دسترسی به اطلاعات آنی را در شرایط میدانی پیچیده فراهم می‌کنند.

از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند.

علی خامنه‌ای ، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌های بلندپایه‌ای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.

از پهپادهای ایروسنتینل چه می‌دانیم؟

‏ایروسنتینل که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شده و دفتر آن در شهر پتخ تیکوا در مرکز اسرائیل قرار دارد، مجموعه‌ای متشکل از چهار پهپاد شناسایی، نظارتی و اطلاعاتی با اندازه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

برخی از این مدل‌ها توان حمل محموله تا ۱۰ کیلوگرم را دارند و برخی دیگر به‌دلیل توانایی پرواز طولانی‌ مورد توجه قرار گرفته‌اند.

‏علاوه بر ارتش و پلیس اسرائیل، این شرکت مشتریانی در سطح بین‌المللی دارد و کشورهایی مانند مراکش، ژاپن و هلند نیز در شمار خریداران محصولات آن قرار گرفته‌اند.

‏اوفیر آورام، مدیر ارشد بازاریابی «ایروسول»، شرکت مادر ایروسنتینل، به اورشلیم‌پست گفت پهپادهای این شرکت با بهره‌گیری از نرم‌افزار اسرائیلی قادرند به‌طور پیوسته بین ۸۰ تا ۹۰ دقیقه پرواز کنند، در حالی که نمونه‌های رایج چینی مانند DJI معمولا به ۴۰ دقیقه محدود هستند و با چالش‌های امنیت اطلاعات نیز مواجه‌اند.

او افزود: «پهپادهای ما بسیار کم‌صدا هستند و همین ویژگی آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای ماموریت‌های پنهانی تبدیل می‌کند. به همین دلیل، در میان یگان‌های ویژه نخبه از محبوبیت بالایی برخوردارند.»