منابع حکومتی از هدف قرار گرفتن شهرک صنعتی اندیشمک خبر دادند
معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد بعدازظهر دوشنبه سوم فروردین، بخشی از شهرک صنعتی اندیمشک هدف حمله قرار گرفت.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در پی متهم شدن دو نفر به «همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی»، به این وزارتخانه احضار شده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد این احضار به دستور وزیر خارجه انجام شده و علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، از سوی همیش فالکونر، مسئول امور خاورمیانه، به این وزارتخانه فراخوانده شده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدام در پی اعلام اتهام علیه دو فرد - یک تبعه ایرانی و یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی - بر اساس قانون امنیت ملی انجام شده است؛ افرادی که به ظن ارائه کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بر برقراری امنیت ملی این کشور تاکید کرد و «تهدیدهای ناشی از سوی تهران و افرادی که برای آن کار میکنند» را «بسیار جدی» تلقی کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که دولت بریتانیا تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام خواهد داد، از جمله افشای آنچه «اقدامات بیپروا و بیثباتکننده ایران در داخل و خارج» توصیف شده است.
یک مخاطب ایراناینترنشنال در بیدگنه استان تهران، عصر دوشنبه سوم فروردین خبر داد که دو پرتاب موشکی و وقوع انفجار در پی آن را دیده است.
در بندر ماهشهر نیز عصر دوشنبه صدای انفجار شنیده شده است.
اهواز عصر دوشنبه شاهد دستکم پنج انفجار بوده است.
یک مخاطب خبر داد که شامگاه دوشنبه در محدوده دروازه تهران در اصفهان صدای انفجار شدیدی شنیده است.
شامگاه دوشنبه در شمال شهر اصفهان نیز صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است.
عصر دوشنبه شهروندان صدای پرواز جنگندهها در شهرستان الیگودرز استان لرستان را هم شنیدهاند.
در بیستوچهارمین روز جنگ، دوشنبه سوم فروردین، شهروندان از تداوم انفجارها در نقاط مختلف کشور از جمله تهران خبر دادند. همزمان گزارشهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از برقراری ایستهای بازرسی در برخی شهرهاست.
حملات به تهران و کرج ادامه دارد
بر اساس پیام یک مخاطب ایراناینترنشنال، سوم فروردین ساعت ۱۴:۱۰ در محدوده تهرانپارس ۱۱ بار صدای انفجار شنیده شد.
همچنین ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه نشان داد.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
عفرت سوفر، از کنگره جهانی یهود، به ایراناینترنشنال گفت: «یهودیستیزی بهصورت تصاعدی در حال افزایش است و در بریتانیا اعضای جامعه یهودی تلاش میکنند امنیت خود را حفظ کنند. دولت بودجههایی را افزایش داده، اما برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی کافی نبوده است.»
او افزود: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی میتواند ابزار حقوقی موثرتری برای مهار این فعالیتها فراهم کند.»
وبسایت اکسيوس دوشنبه سوم فروردین گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تلفنی گفتوگو کرده است.
بر اساس این گزارش، محور این تماس بررسی تلاشها برای آغاز مذاکرات با ایران بوده است.