یک مقام آمریکایی شامگاه یک‌شنبه دوم فروردین در مصاحبه با این روزنامه گفت ارتش ایالات متحده روند اعزام هزاران نیروی تفنگدار و پرسنل نیروی دریایی به خاورمیانه را تسریع کرده است.

‫به گزارش اورشلیم‌پست، این طرح بر اعزام گروه آمادگی آبی‌-خاکی «یو‌اس‌اس باکسر» متمرکز است؛ مجموعه‌ای که ناو تهاجمی «یو‌اس‌اس باکسر» با نقشی مشابه یک ناو هواپیمابر سبک را در کنار ناوهای ترابری «یو‌اس‌اس پورتلند» و «یو‌اس‌اس کامستاک» گرد هم آورده است.

‫این سه شناور در مجموع از ظرفیت جابه‌جایی حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و دیگر نیروهای رزمی برخوردارند.

‫جزیره خارک در خلیج فارس به‌عنوان مهم‌ترین مرکز صادرات نفت ایران جایگاهی راهبردی دارد. نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام کشور از این پایانه به بازارهای جهانی راه می‌یابد که سهم قابل‌توجهی از آن به چین صادر می‌شود.

وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد .

آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد.

گفت‌وگوی استارمر و ترامپ درباره چشم‌انداز تنگه هرمز

دفتر نخست‌وزیر بریتانیا شامگاه دوم فروردین با انتشار بیانیه‌ای خبر داد کی‌یر استارمر به‌صورت تلفنی با دونالد ترامپ، رییس‌‌جمهوری آمریکا، گفت‌وگو کرده است.

در این بیانیه آمده است: «رهبران دو کشور وضعیت کنونی خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند و به‌طور ویژه بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز برای ازسرگیری جریان کشتیرانی جهانی تاکید کردند.»

بر پایه این بیانیه، ترامپ و استارمر معتقدند بازگشایی این آبراه برای تضمین ثبات در بازار جهانی انرژی «امری حیاتی» است.

پیش‌تر شبکه کان اسرائیل گزارش داد طبق ارزیابی‌ها در این کشور، ترامپ به اتخاذ گزینه نظامی برای تضمین تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نزدیک شده است.

مارک روته، دبیرکل ناتو، دوم فروردین اعلام کرد بیش از ۲۰ کشور عضو این پیمان نظامی، «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشم‌انداز رییس‌جمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز به‌عنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز خواهد ماند.

در روزهای گذشته، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن، از جمله بریتانیا، در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.

‏فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، سوم فروردین هشدار داد مناقشه کنونی خاورمیانه حتی فراتر از بحران‌های دهه ۱۹۷۰ است و اقتصاد جهانی با تهدیدی جدی روبه‌رو شده است.

او از رایزنی برای آزادسازی ذخایر نفتی به‌منظور مهار بحران خبر داد و در عین حال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز «کلیدی‌ترین راه‌حل» است.

بامداد دوم فروردین، ترامپ با انتشار پیامی خطاب به جمهوری اسلامی، ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل این گذرگاه راهبردی تعیین کرد و هشدار داد در غیر این صورت، نیروگاه‌های ایران هدف قرار خواهند گرفت.

در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت حمله آمریکا به نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوم فروردین گفت حکومت ایران با مسدود کردن تنگه هرمز به‌دنبال «باج‌گیری از کل جهان» است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.