صدای مهیب جنگندهها بر فراز استان البرز
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، نور حاصل از انفجاری را در پی شنیده شدن صدای مهیب جنگندهها و بمبافکنها در بامداد دوشنبه سوم فروردین بر فراز استان البرز نشان میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه شب (به وقت شرق آمریکا) در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال بدون هیچ توضیحی با حروف درشت نوشت: «صلح از طریق قدرت، اگر بخواهم ملایم بگویم!!!»
این اظهارنظر در حالی مطرح شده که شنبه شب (اول فروردین) ترامپ با انتشار پستی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا تنگه هرمز را بطور کامل باز کند و تهدید کرد که در صورت عدم انجام اینکار، آمریکا نیروگاههای ایران را مورد حمله قرار خواهد داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد کارخانه تولید موتور توربین در قم که به گفته این نهاد در تولید موتورهای پهپادهای تهاجمی و قطعات هوایی مورد استفاده سپاه پاسداران نقش داشت، هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس این بیانیه، تصاویر منتشرشده نشان میدهد این تاسیسات در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ پیش از حمله سالم بوده و سه روز بعد، در پی حملات «ویرانگر» نیروهای آمریکایی، بهشدت تخریب شده است.
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند که برای نخستینبار، جلسه «شورای دفاع یکپارچه» به ریاست لی جهمیانگ، رییسجمهوری این کشور، با هدف بررسی آمادگی امنیتی برگزار میشود.
بر اساس این گزارشها، این نشست به بررسی تاثیر بیثباتی در خاورمیانه بر امنیت شبهجزیره کره و گزینههای تقویت «دفاع مستقل» اختصاص دارد.
همزمان، دولت کره جنوبی تصمیم گرفته به بیانیه مشترک کشورهای اروپایی و ژاپن در محکومیت انسداد تنگه هرمز بپیوندد، اما همچنان در برابر درخواستها برای اعزام نیرو با احتیاط عمل میکند.
این شورا که بر اساس قانون دفاع یکپارچه تشکیل میشود، معمولاً به ریاست نخستوزیر برگزار میشود و حضور رییسجمهوری در آن، نخستین مورد در دولت کنونی محسوب میشود.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارشها و همزمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر میدهد.
بر اساس این گزارشها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجرهها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.
شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدودهای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در شرق تهران در طول بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری بهعنوان محل استراحت استفاده میکنند.
در مناطق اطراف تهران نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر دادهاند که بهدنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.
فرمانده سنتکام در اولین مصاحبه پس از آغاز جنگ، به ایراناینترنشنال گفت ایالات متحده در حال هدف قرار دادن «رژیم» است نه مردم ایران.
ترامپ مصاحبهای تاکید کرد که جمهوری اسلامی مجازاتی را پس میدهد که ۴۷ سال سزاوارش بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی از آمریکا و اسرائیل خواست به هدف قراردادن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه دهند، اما زیرساختهای حیاتی ایران را حفظ کنند.
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا تهدید کرد که در صورت حمله به نیروگاههای ایران، سپاه پاسداران، تنگه هرمز را بهطور کامل میبندد و زیرساختهای انرژی و فناوری اطلاعات کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد.
امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه گفت: همه طرفین درگیری بر سر ایجاد یک مهلت قانونی برای زیرساختهای انرژی و غیرنظامی توافق کنند و ایران آزادی ناوبری در تنگه هرمز را بازگرداند.
اکسیوس نوشت دولت ترامپ از طریق برخی کشورها پیامهایی با جمهوری اسلامی رد و بدل کرده است و دو طرف شروط سختگیرانهای برای آتشبس مطرح کردهاند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و اسرائیل جلوگیری خواهد شد.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: حملات علیه سایتهای هستهای، تهدیدی فزاینده برای سلامت عمومی و ایمنی محیط زیست ایجاد میکند.
