چهار موشک به مواضع جمهوری اسلامی در مرکز اصفهان شلیک شد
بر اساس اطلاعات رسیده از یک مخاطب، بعدازظهر دوشنبه سوم فروردین در مرکز اصفهان، چهار شلیک موشک به مواضع جمهوری اسلامی انجام شده است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات در مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی ساعت ۰۵:۱۰ بامداد دوشنبه ۷ تا ۸ نوبت بمباران شد.
پایگاه بسیج خیرآباد ورامین ساعت ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفت.
دود ناشی از انفجار ساعت ۷ صبح در محدوده پایینتر از اقدسیه تهران دیده شد.
ساعت ۳ بامداد صدای انفجار بسیار شدید در تبریز به گوش رسید.
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۵۵ صبح دوشنبه در شیراز شنیده شد.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، مشاهده دود و افزایش حضور نیروهای امنیتی در صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح دود ناشی از انفجار در محدوده پایینتر از اقدسیه مشاهده شده است. همچنین در منطقه ۱۷، در پارکینگ مجموعه ورزشی شهدای این منطقه (استخر آدم و حوا)، ونهای یگان ویژه و چادرهای نیروی انتظامی مستقر شدهاند که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت است.
در شیراز، شهروندان از شنیده شدن صدای یک انفجار بسیار شدید در ساعت ۰۶:۵۵ صبح خبر دادهاند. در تبریز نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدیدی در شهر شنیده شده است.
در ورامین، به گفته شاهدان، پایگاه بسیج در منطقه خیرآباد در ساعت حدود ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفته است. همزمان در گرمدره نیز گزارش شده که پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی طی ۷ تا ۸ نوبت بمباران شدهاند.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، فعال شدن پدافند و جابهجایی نیروهای نظامی در بامداد و صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۱۲ بامداد انفجار شدیدی در منطقه حکیمیه رخ داده است. همچنین در بازه زمانی ۰۵:۳۰ بامداد، چندین انفجار سنگین در حوالی کوههای لویزان، انتهای پیروزی و پشت کوههای پارچین گزارش شده و همزمان پدافند در شرق تهران فعال بوده است.
شهروندان همچنین اعلام کردهاند که بین ساعت ۰۵:۳۰ تا ۰۵:۴۰ بامداد، پس از این حملات، لرزش خانهها در مناطق مرکزی شهر از جمله محدوده میدان جمهوری و خیابان آذربایجان نیز احساس شده است که نشاندهنده گستره تاثیر این انفجارهاست.
در کرج، ساکنان گوهردشت از شنیده شدن صدای جنگندهها بین ساعت ۰۲:۰۰ تا ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد همزمان با آغاز انفجارها برق قطع شده و حدود ساعت ۰۶:۰۰ دوباره وصل شده است.
در شمال کشور، در ساری، گزارش شده که نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران از میدان امام به ساختمان هلال احمر در بلوار امام رضا، ابتدای طالقانی دوم منتقل شدهاند؛ اقدامی که به گفته شاهدان در شرایطی با حساسیت بالا انجام شده است.
در یزد نیز حوالی ساعت ۰۷:۱۴ صبح صدای انفجاری بسیار شدید شنیده شده که به گفته شهروندان، لرزش شیشهها تا چند کیلومتر دورتر نیز احساس شده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارشها و همزمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر میدهد.
بر اساس این گزارشها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجرهها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.
شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدودهای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در شرق تهران در طول بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری بهعنوان محل استراحت استفاده میکنند.
در مناطق اطراف تهران نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر دادهاند که بهدنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در نقاط مختلف ایران از تداوم شنیده شدن صدای انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه سوم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در کرج حوالی ساعت ۰۳:۱۰ بامداد صدای پرواز جنگندهها همراه با چندین انفجار در سطح شهر شنیده شده است. همچنین در گرمدره، در نزدیکی کرج، شهروندان از وقوع «بمباران سنگین» در ساعت حدود ۰۵:۱۵ بامداد خبر دادهاند.
در شرق تهران، ساکنان تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد از شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار دوردست خبر دادهاند. در دماوند نیز گزارش شده که بین ساعت ۰۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ بامداد چندین انفجار شدید در منطقه شنیده شده است که نشاندهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی چندساعته است.
در غرب کشور، در الیگودرز، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد صدای عبور جنگندهها گزارش شده و در اندیمشک نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر در حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از افزایش تدابیر امنیتی نیز منتشر شده است. در رامهرمز، ایست بازرسی روزانه در مسیر جاده بهبهان به سمت فلکه سیلو برقرار شده است. همچنین در مشهد، ساکنان منطقه ۲ گزارش دادهاند که نیروهای بسیج شبها در یک ساختمان دوطبقه در کوچه ابوطالب ۶۶ مستقر میشوند.