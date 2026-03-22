ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با نوروز، سفره هفت‌سینی به یاد نیما نجفی، جوان ۱۸ ساله‌ای که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهر قدس هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت، چیده شده است.

او مقابل چشمان مادرش از ناحیه سر هدف قرار گرفت. خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا نیما را «بسیجی» معرفی کنند اما پدرش این موضوع را نپذیرفت.