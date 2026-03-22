یک شهروند از تهران: جمهوری اسلامی نابود و ایران آزاد میشود
شهروندی با ارسال یک ویدیو، با به تصویر کشیدن حملات به نهادهای حکومتی در تهران میگوید «آخرین روزهای این رژیم است. جمهوری اسلامی نابود و کشور آزاد میشود».
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد همزمان با نوروز، سفره هفتسینی به یاد نیما نجفی، جوان ۱۸ سالهای که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهر قدس هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت، چیده شده است.
او مقابل چشمان مادرش از ناحیه سر هدف قرار گرفت. خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا نیما را «بسیجی» معرفی کنند اما پدرش این موضوع را نپذیرفت.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه دوم فروردین در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز از تهدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور مبنی بر حمله به نیروگاههای برق ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی دفاع کرد.
والتز گفت که سپاه پاسداران بخش زیادی از زیرساختهای کشور را در کنترل دارد و از آنها برای پیشبرد جنگ استفاده میکند.
او افزود ترامپ بدون اینکه مشخصات نیروگاه مورد نظر را اعلام کند، کار را با نابودی «یکی از بزرگترین نیروگاههای ایران» آغاز خواهد کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی، طبق قوانین بینالمللی، نیروگاههایی که غیرنظامیان از خدمات آنها بهرهمند میشوند، تنها در صورتی میتوانند هدف قرار گیرند که مزیت نظامی حمله به آنها بر رنجی که به غیرنظامیان وارد میشود، برتری داشته باشد.
ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلام کرد که موجی از حملات علیه سایتهای تولید تسلیحات و مقرهای نظامی در تهران را به پایان رساند.
بر اساس این ویدیو یک پایگاه ارتش که برای «آموزش فعالان و نگهداری سامانههای موشکی» مورد استفاده قرار میگرفت در غرب شهر تهران هدف قرار گرفته است.
«سایت تولید تسلیحات وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران» در غرب استان تهران و یک «سایت تولید تسلیحات متعلق به وزارت دفاع» در شرق استان تهران از دیگر اهداف این موج از حملات اعلام شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات قطری نوشت که این کشور در حال حاضر در هیچ تلاش میانجیگرانهای برای پایان دادن به جنگ جاری میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مشارکت ندارد.
این دیپلمات گفت که قطر «در حال حاضر بر دفاع از کشور خود» و رسیدگی به بحران گاز متمرکز است.
او که به دلیل نداشتن مجوز برای گفتوگو با رسانهها نخواست نامش فاش شود، افزود: «در حال حاضر در هیچ تلاش میانجیگرانهای مشارکت نداریم.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، یکشنبه ۲ فروردین در گفتوگو با فاکسنیوز تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور عضو این پیمان نظامی «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشمانداز رییسجمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز، بهعنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز بماند.
او با اشاره به اینکه طی هفته گذشته چندین بار با دونالد ترامپ، صحبت کرده، اقدام نظامی ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را «بسیار حیاتی» خواند، زیرا برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک این کشور «تهدیدی وجودی» برای جهان به شمار میآیند.
روته در این گفتوگو، درباره اظهارات تند ترامپ درباره بیعملی اعضای ناتو در خصوص باز نگه داشتن تنگه هرمز و انتقاد از اینکه آمریکا را در این وضعیت حساس تنها گذاشتهاند، اختلاف میان آمریکا و دیگر اعضای ناتو را رد کرد و اظهار نظرهای ترامپ را با عبارت «نارضایتی از برخی کشورها» توصیف کرد.