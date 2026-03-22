ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در ادامه عملیات زمینی خود در جنوب لبنان، به چندین ساختمان نظامی حزبالله یورش بردند.
در این عملیات، مقادیر زیادی تجهیزات رزمی کشف شد.
توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، اعلام کرد این کشور ممکن است در صورت برقراری آتشبس در منطقه، طرح اعزام نیروهای نظامی خود برای مینروبی در تنگه هرمز را بررسی کند.
او گفت ژاپن که حدود ۹۰ درصد از واردات نفت خود را از طریق این آبراه تامین میکند، در حال حاضر برنامهای فوری برای تامین امنیت مسیر عبور کشتیهایش ندارد.
موتگی افزود قوانین داخلی ژاپن طرحها برای اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور را محدود میکند.
بر اساس ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی، انفجارهای مهیبی در شهرستان دماوند پس از حمله به مواضع جمهوری اسلامی رخ داد.
یک شهروند بامداد یکشنبه دوم فروردین هنگام دیدن انفجارها گفت: «سنگرشکن است.»
ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی، موج شدید انفجار ناشی از حمله به پایگاه چهارم شکاری دزفول را نشان میدهد.
این حمله شنبه اول فروردین انجام گرفت.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود درباره آخرین دور از حملات به ایران گزارش دادند:
ساعت ۶:۲۰ صبح جنگندهها در آسمان چابهار پرواز کردند.
ساعت ۷:۳۵ صبح صدای مداوم جنگندهها و چند انفجار با فاصله زمانی در اهواز شنیده شد.
ساعت ۱:۱۵ تا ۱:۴۵ بامداد در بوشهر حدود ۷ تا ۸ انفجار به گوش رسید.
ساعت ۱:۱۶ بامداد صدای انفجار در محدوده عالیشهر گورک بوشهر شنیده شد.
در بوشهر ساعت ۶:۳۰ صبح دو انفجار رخ داد که یکی در محدوده سپاه بود.
ساعت ۷ صبح پایگاه موشکی یزد هدف بمباران قرار گرفت.
در رشت ساعت ۴:۴۰ بامداد صدای انفجار به گوش رسید و برق برخی مناطق برای دقایقی قطع شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته ترامپ به جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز و احتمال هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق ایران، به نام سه نیروگاه برق بزرگ اشاره کرد که احتمال دارد به آنها حمله شود.
بر اساس اطلاعات صنعت و انرژی ایران، نیروگاههای دماوند، کرمان و رامین خوزستان به ترتیب بزرگترین نیروگاههای برق کشور هستند.
رییس جمهوری آمریکا شنبه شب تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ظرف ۴۸ ساعت باز نکند، ایالات متحده همه نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد و این کار را با حمله به بزرگترین نیروگاه آغاز خواهد کرد.
ترامپ پیشتر به خبرنگاران گفته بود که آمریکا ظرف یک ساعت میتواند کلیه ظرفیت تولید برق ایران را نابود کند، اما قصد چنین کاری را ندارد.