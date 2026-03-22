فعالیت پدافند تهران در شامگاه دوم فروردین
ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، فعالیت پدافند تهران در آسمان را در شامگاه ۲ فروردین نشان میدهد.
ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، فعالیت پدافند تهران در آسمان را در شامگاه ۲ فروردین نشان میدهد.
گزارشها از حملات جدید در تهران و شهرهای دیگر ایران حکایت دارد.
رسانههای ایران از حمله هوایی به ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در دوشانتپه خبر دادند.
بر اساس گزارشهای مخاطبان، شامگاه یکشنبه در بوشهر چهار انفجار و در بندر خمیر، بندرعباس و باغبهادران نیز انفجار گزارش شد.
در حالی که جنگ در ایران و تنشهای منطقهای وارد چهارمین هفته خود شده، پیامدهای آن بهطور مستقیم بر صنعت جهانی انرژی سایه انداخته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان از حضور در یکی از مهمترین نشستهای انرژی جهان انصراف داده است.
به گزارش رویترز، امین ناصر، مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو، به دلیل ادامه درگیری با حکومت ایران، حضور برنامهریزیشده خود در کنفرانس انرژی «سراویک» (CERAWeek) در هیوستون را لغو کرده تا در عربستان باقی بماند. این کنفرانس که از سوی شرکت «اساندپی گلوبال» (S&P Global) برگزار میشود، یکی از مهمترین گردهماییهای سالانه صنعت انرژی است و معمولاً میزبان مدیران ارشد، مقامهای دولتی و سیاستگذاران از سراسر جهان است.
بر اساس این گزارش، ناصر که بیش از یک دهه هدایت بزرگترین صادرکننده نفت جهان را بر عهده دارد، از سخنرانان اصلی این رویداد بهشمار میرفت. یک منبع صنعتی به رویترز گفته است که او حتی پیام ویدئویی از پیش ضبطشدهای نیز برای این کنفرانس ارسال نخواهد کرد و برگزارکنندگان از تصمیم او مطلع شدهاند.
رویترز مینویسد انصراف ناصر نشانهای از ابعاد بحران کنونی برای صنعت انرژی و بهویژه آرامکو است؛ شرکتی که اکنون با بزرگترین چالشهای خود از زمان حملات سال ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی و همچنین دوران همهگیری کووید-۱۹ روبهروست.
در این گزارش آمده است که درگیریهای اخیر که به گفته منابع بیش از دو هزار کشته برجای گذاشته، باعث اختلال در بازارهای جهانی شده و با حملات تلافیجویانه حکومت ایران، تنگه هرمز عملاً بسته شده است؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. همچنین تاسیسات انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله زیرساختهای آرامکو، هدف حملات قرار گرفتهاند.
رویترز همچنین به افزایش تنشها میان حکومت ایران و ایالات متحده اشاره میکند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرده در صورت باز نشدن کامل تنگه هرمز، زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.
در همین حال، گزارش حاکی است که دیگر بازیگران منطقهای نیز حضور خود در این کنفرانس را کاهش دادهاند. به گفته منابع، مدیرعامل شرکت نفت دولتی کویت در این رویداد بهصورت مجازی شرکت خواهد کرد و احتمال حضور مدیران صندوق ثروت ابوظبی «مبادله» نیز بسیار کم است. وضعیت حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) امارات نیز همچنان نامشخص اعلام شده است.
رویترز میافزاید که آرامکو برای دور زدن تنگه هرمز، بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین و از طریق دریای سرخ منتقل میکند و همزمان تولید خود را نیز کاهش داده است. با این حال، حتی این مسیر جایگزین نیز با خطر مواجه شده و حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات مرتبط، موجب اختلال در بارگیری نفت و افزایش قیمتها شده است.
این گزارش همچنین به حملات اخیر به زیرساختهای انرژی در منطقه اشاره دارد؛ از جمله حمله به پالایشگاه «سمرف» (SAMREF) در عربستان و آسیب به تاسیسات گاز طبیعی مایع در قطر که به گفته مقامهای این کشور، بخشی از ظرفیت تولید گاز مایع را برای سالها از مدار خارج کرده است.
به نوشته رویترز، مجموعه این تحولات نشان میدهد که بحران جاری نهتنها امنیت منطقه، بلکه ثبات بازار جهانی انرژی را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت «هر جنگی با ایران، جاهطلبیهای هستهای تهران را از بین نخواهد برد، مگر اینکه جنگ هستهای باشد، و شما به شیوهای غیرقابل درک به سمت نابودی بروید.»
رافائل گروسی به شبکه خبری سیبیاسگفت دانش غنیسازی هستهای جمهوری اسلامی «بسیار پیشرفته» است.
او خواستار «یک چارچوب توافقشده» توسط جمهوری اسلامی شد که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی «ایده روشنی» از برنامه هستهایاش بدهد.
جیکوب اس. هلبرگ، معاون امور اقتصادی وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده از یکشنبه دوم فروردین «تحریمهایی را برای مختل کردن یک شبکه مالی جهانی که از حزبالله حمایت میکند»، اعمال کرده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اقدام، افراد و نهادهایی را که در پولشویی و جمعآوری کمکهای مالی برای تیم مالی حزبالله از طریق طیف وسیعی از شرکتها و پروژههای فعال در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی دست دارند، هدف قرار میدهد.»
هلبرگ تاکید کرد: «ایالات متحده با قطع این کانالهای مالی، گامهایی را برای محدود کردن توانایی حزبالله در ایجاد درآمد برای تروریسم و فرار از تحریمها برمیدارد.»
حزبالله لبنان از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی است.
هانا نیومن، نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا، نوشت که مهلت ۴۸ ساعته دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز «سپاه پاسداران را منصرف نخواهد کرد و یا شکست نخواهد داد - آنها آمادهاند تا همه را به ورطه نابودی بکشانند.»
او در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی در ایران، به ویژه سایتهای هستهای، خطر فاجعه را به همراه دارد و فقط کسانی را که برای ایران آزاد میجنگند، مجازات میکند.»
نیومن تاکید کرد که این اقدام، «استراتژی نیست، این دیوانگی است.»