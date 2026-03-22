به گزارش رویترز، امین ناصر، مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو، به دلیل ادامه درگیری با حکومت ایران، حضور برنامه‌ریزی‌شده خود در کنفرانس انرژی «سراویک» (CERAWeek) در هیوستون را لغو کرده تا در عربستان باقی بماند. این کنفرانس که از سوی شرکت «اس‌اند‌پی گلوبال» (S&P Global) برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه صنعت انرژی است و معمولاً میزبان مدیران ارشد، مقام‌های دولتی و سیاست‌گذاران از سراسر جهان است.

بر اساس این گزارش، ناصر که بیش از یک دهه هدایت بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان را بر عهده دارد، از سخنرانان اصلی این رویداد به‌شمار می‌رفت. یک منبع صنعتی به رویترز گفته است که او حتی پیام ویدئویی از پیش ضبط‌شده‌ای نیز برای این کنفرانس ارسال نخواهد کرد و برگزارکنندگان از تصمیم او مطلع شده‌اند.

رویترز می‌نویسد انصراف ناصر نشانه‌ای از ابعاد بحران کنونی برای صنعت انرژی و به‌ویژه آرامکو است؛ شرکتی که اکنون با بزرگ‌ترین چالش‌های خود از زمان حملات سال ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی و همچنین دوران همه‌گیری کووید-۱۹ روبه‌روست.

در این گزارش آمده است که درگیری‌های اخیر که به گفته منابع بیش از دو هزار کشته برجای گذاشته، باعث اختلال در بازارهای جهانی شده و با حملات تلافی‌جویانه حکومت ایران، تنگه هرمز عملاً بسته شده است؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. همچنین تاسیسات انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله زیرساخت‌های آرامکو، هدف حملات قرار گرفته‌اند.

رویترز همچنین به افزایش تنش‌ها میان حکومت ایران و ایالات متحده اشاره می‌کند. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تهدید کرده در صورت باز نشدن کامل تنگه هرمز، زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.

در همین حال، گزارش حاکی است که دیگر بازیگران منطقه‌ای نیز حضور خود در این کنفرانس را کاهش داده‌اند. به گفته منابع، مدیرعامل شرکت نفت دولتی کویت در این رویداد به‌صورت مجازی شرکت خواهد کرد و احتمال حضور مدیران صندوق ثروت ابوظبی «مبادله» نیز بسیار کم است. وضعیت حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) امارات نیز همچنان نامشخص اعلام شده است.

رویترز می‌افزاید که آرامکو برای دور زدن تنگه هرمز، بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین و از طریق دریای سرخ منتقل می‌کند و هم‌زمان تولید خود را نیز کاهش داده است. با این حال، حتی این مسیر جایگزین نیز با خطر مواجه شده و حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات مرتبط، موجب اختلال در بارگیری نفت و افزایش قیمت‌ها شده است.

این گزارش همچنین به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی در منطقه اشاره دارد؛ از جمله حمله به پالایشگاه «سمرف» (SAMREF) در عربستان و آسیب به تاسیسات گاز طبیعی مایع در قطر که به گفته مقام‌های این کشور، بخشی از ظرفیت تولید گاز مایع را برای سال‌ها از مدار خارج کرده است.

به نوشته رویترز، مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بحران جاری نه‌تنها امنیت منطقه، بلکه ثبات بازار جهانی انرژی را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

