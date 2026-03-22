خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته ترامپ به جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز و احتمال هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق ایران، به نام سه نیروگاه برق بزرگ اشاره کرد که احتمال دارد به آنها حمله شود.

بر اساس اطلاعات صنعت و انرژی ایران، نیروگاه‌های دماوند، کرمان و رامین خوزستان به ترتیب بزرگترین نیروگاه‌های برق کشور هستند.

رییس جمهوری آمریکا شنبه شب تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ظرف ۴۸ ساعت باز نکند، ایالات متحده همه نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار خواهد داد و این کار را با حمله به بزرگترین نیروگاه آغاز خواهد کرد.

ترامپ پیشتر به خبرنگاران گفته بود که آمریکا ظرف یک ساعت می‌تواند کلیه ظرفیت تولید برق ایران را نابود کند، اما قصد چنین کاری را ندارد.