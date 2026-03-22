گفتوگوی تلفنی عراقچی و وزیر خارجه عمان
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود، بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
رییس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه دوم فروردین با انتشار پیامی در تروث سوشال به جمهوری اسلامی برای گشایش کامل تنگه هرمز ۴۸ ساعت مهلت داد.
در پیام ترامپ آمده است: «اگر رژیم ایران تنگه هرمز را از این لحظه تا ۴۸ ساعت به طور کامل باز نکند، ایالات متحده آمریکا همه نیروگاههای ایران را هدف قرار خواهد داد.»
ترامپ گفت که آمریکا این اقدام را با هدف قرار دادن بزرگترین نیروگاه آغاز خواهد کرد.
پس از این تهدید، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیا» در پیامی اعلام کرد که اگر زیرساختهای سوخت و انرژی ایران مورد هدف قرار بگیرد، جمهوری اسلامی کلیه زیرساختهای انرژی، فنآوری اطلاعات و آب شیرین کن متعلق به آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.
نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی دریانوردی گفت: «تنگه هرمز برای همه به جز دشمنان باز است.»
او افزود: «ایمنی کشتیها و خدمه مستلزم هماهنگی با مقامات ایرانی است.»
نماینده جمهوری اسلامی گفت: «تهران آماده همکاری با سازمان بینالمللی دریانوردی و کشورها برای بهبود ایمنی دریایی و حفاظت از دریانوردان است .»
به گفته او، «دیپلماسی همچنان اولویت جمهوری اسلامی است، با این حال توقف کامل تجاوز و اعتماد و اطمینان متقابل ضروریتر است.»
توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، اعلام کرد این کشور ممکن است در صورت برقراری آتشبس در منطقه، طرح اعزام نیروهای نظامی خود برای مینروبی در تنگه هرمز را بررسی کند.
او گفت ژاپن که حدود ۹۰ درصد از واردات نفت خود را از طریق این آبراه تامین میکند، در حال حاضر برنامهای فوری برای تامین امنیت مسیر عبور کشتیهایش ندارد.
موتگی افزود قوانین داخلی ژاپن طرحها برای اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور را محدود میکند.
بر اساس ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی، انفجارهای مهیبی در شهرستان دماوند پس از حمله به مواضع جمهوری اسلامی رخ داد.
یک شهروند بامداد یکشنبه دوم فروردین هنگام دیدن انفجارها گفت: «سنگرشکن است.»
ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی، موج شدید انفجار ناشی از حمله به پایگاه چهارم شکاری دزفول را نشان میدهد.
این حمله شنبه اول فروردین انجام گرفت.